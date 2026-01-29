Alejandro Sanz estrena su docuserie 'Cuando nadie me ve'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“Cuando nadie me ve”, la esperada docuserie sobre la vida del cantautor español Alejandro Sanz, se estrena este 27 de enero en Movistar Plus+, dando la oportunidad al público de conocer íntimamente al artista español más relevante de las últimas décadas.

Dirigida por Álvaro Ron, la serie documental original de Movistar Plus+ y producida por Sony Music Vision, muestra al Alejandro que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amor por la música y el arte con el precio personal y familiar que ha tenido que pagar por ello.

"Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten", dijo Alejandro Sanz sobre el proyecto, filmado en un momento de transformación personal y creativa del artista, y con la colaboración no solo de algunos de sus colegas más queridos, sino de su familia y con acceso total a sus archivos.

Cuando Nadie Me Ve incluye más de 200 horas de rodaje, material de archivo familiar nunca antes revelado y testimonios exclusivos de artistas cercanos a Sanz como Rosalía, Shakira, Luis Fonsi, Juanes, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otros.

Alejandro Sanz

El resultado fue un viaje emocional en el que Alejandro revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión.

Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda.

Desde su infancia en Algeciras hasta convertirse en un referente global, la serie sigue al icónico cantautor a lo largo de su evolución artística, emocional y personal, trazando una línea que atraviesa sus raíces flamencas, su irrupción en la industria, sus giras históricas y los momentos íntimos inéditos.

El estreno de “Cuando nadie me ve” en España se realiza pocos días antes de la entrega de los Premios Grammy de 2026, en los que su disco “¿Y Ahora Qué?” compite en la categoría de Mejor Álbum Pop. Esta es la séptima nominación de Alejandro Sanz a los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El cantautor español se llevó su octavo premio Latin Grammy a Grabación del Año de 2025 por "Palmeras en el jardín", lo que lo convirtió en el artista líder en esta categoría tras haber ganado también en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2019 y 2020. Además, recibió el galardón en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, con lo que sumó 24 Latin Grammys y 4 Premios Grammy en su carrera.

Este 13 de febrero, Alejandro Sanz retomará su exitosa gira “¿Y Ahora Qué?”, que lo llevará por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, antes de recorrer Estados Unidos con 13 conciertos y llevar su show de regreso a España a partir de junio.

Ficha técnica de ‘Cuando Nadie Me Ve’

Productora: Sony Music Vision.

Con la colaboración de: Movistar Plus+.

Dirección: Álvaro Ron.

Producción ejecutiva Sony Music Vision: Sergi Reitg.

Producción ejecutiva Movistar Plus+: Jorge Ortiz de Landázuri.

Guion: Dani Boluda, María Cabo y Álvaro Ron.

Dirección de fotografía: Alberto Castro.

Montaje: Antonio Gómez-Escalonilla, José Garrido y Álvaro Ayala.

Sobre Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es uno de los artistas más influyentes y celebrados en la historia de la música latina, con una carrera que abarca más de tres décadas.

El cantautor español ha lanzado 12 álbumes de estudio, todos ellos certificados multiplatino en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Con éxitos como "Corazón Partío", "Amiga Mía" y "No Es Lo Mismo", Sanz ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo y fue nombrado Persona del Año en 2017 por la Academia Latina de la Grabación. Ha colaborado con una amplia gama de artistas reconocidos, entre ellos Shakira, Camila Cabello, Alicia Keys, Juanes, Marc Anthony y Rosalía, demostrando su versatilidad y su alcance global. Ganador de 24 Latin GRAMMYs® y de cuatro GRAMMYs®, Sanz se destaca como uno de los artistas españoles más galardonados de la historia. Reconocido por sus letras poéticas, composiciones innovadoras e inolvidables presentaciones en vivo, Alejandro Sanz sigue inspirando y moldeando el panorama musical global.

En 2024, recibió el Premio a la Trayectoria en los Billboard Latin Music Awards.

En 2025 recibió dos Latin Grammy por su canción “Palmeras en el Jardín” y por su álbum “¿Y Ahora Qué?”. Este último dio a Sanz su séptima nominación a los premios Grammy®.