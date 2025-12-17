Por qué la deuda no debe llevar a sobresaltos

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Por lo que dicen las cifras y sugiere la realidad, la deuda pública dominicana no llega todavía, a ser río desbordado, pero invita a una mayor prudencia.

El registro más reciente, al mes de octubre de 2025, ubicó la deuda pública consolidada en 59.9 % del PIB. En 2020 había alcanzado un pico histórico 2020 al escalar al 69.2 % del PIB, lo que se explica por el impacto de la pandemia.

Ese nivel está por debajo de la clasificación que ubica el nivel de deuda de alto riesgo en más de un 90% del PIB, pero también es menor, en términos relativos, que la deuda mundial como porcentaje del PIB, que según las cifras más recientes del Instituto de Finanzas Internacionales, es de 320%, pero también es más baja que mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Basándonos en la misma fuente, la deuda pública dominicana fue la sexta más baja de catorce países seleccionados de la región y la novena más alta. Los países que tienen deuda pública más alta que República Dominicana son Brasil (90.9%), El Salvador (87.6%), Argentina (76.7%), Grenada (68.9%), Colombia (67.4%), Trinidad & Tobago (64.9%), Jamaica (60,8%) y Costa Rica (60.3%).

Ampliando la comparación, la deuda pública dominicana se queda muy corta frente a la de Estados Unidos (120.8 % del PIB), la Unión Europea (81 %), y la Eurozona (en 88.2 %).

En Europa hay casos particulares que resaltan: Grecia (162 % del PIB), Italia (135 %) y Francia (111 %). En Asia, China tiene una deuda pública del 83.4 % del PIB, India (81.59 %) y Japón (255 %). Ya parece normal que muchos países mantengan deuda por encima del 100% del PIB, lo que restado credibilidad al estudio de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff del 2010, que plantea que cuando la deuda pública rebasa el 90 % del PIB, el crecimiento promedio cae de manera notable en comparación con niveles de deuda más bajos.

El propio Fondo Monetario Internacional, garante de la estabilidad de las finanzas mundiales, plantea en “No Magic Threshold” que no existe un umbral único de deuda (como 60 % o 90 % del PIB) a partir del cual el crecimiento colapse de forma automática.

La relación entre deuda y crecimiento es gradual y dependiente del contexto; no un salto al vacío al cruzar una cifra arbitraria. Importa más la trayectoria de la deuda que su fotografía instantánea.

De ahí que las cifras y la teoría económica actualizada inviten a abordar la deuda pública dominicana sin sobresaltos: este no es el tiempo de ajustes fiscales bruscos que apaguen el motor del crecimiento, sino de una consolidación gradual, firme y creíble, que avance sin estridencias y con sentido de futuro.