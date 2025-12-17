El horóscopo de este miércoles 17 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los movimientos astrales marcan el pulso del día e influyen en el amor, el trabajo, la salud y las decisiones cotidianas.

Descubre qué te depara el destino y cómo aprovechar mejor las energías que hoy tienen los astros reservadas para tu signo.

ARIES 21/03 - 21/04

Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría.

TAURO 22/04 - 21/05

Tendrás un día difícil de olvidar, te pondrán mil escollos en el camino que superarás con el estilo que te caracteriza.

GÉMINIS 22/05 - 21/06

Recibirás una mentira de parte de una persona muy cercana a tu círculo íntimo. Intenta que esa falta no te deprima.

CÁNCER 22/06 - 21/07

Los encuentros familiares virtuales te darán un sentido de seguridad y confort que te hará bien.

LEO 22/07 - 21/08

Buscarás iniciar conversaciones sobre aspectos clave de la relación con tu pareja. Tu paciencia será puesta a prueba.

VIRGO 22/08 - 21/09

Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.

LIBRA 22/09 - 21/10

Cometerás errores pero podrás superarlos. Alguien de tu entorno sale un tu ayuda ante conflictos con tu familia.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

No te angusties ni te apenes por algunas situaciones complicadas, pronto encontrarás las soluciones a tus problemas.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Deberás escoger entre iniciar una nueva actividad, mudarte o tomarte unos días de vacaciones. Sé cauto para elegir.

CAPRICORNIO 22/12 - 21/01

Deberás aceptar que existen hechos que escapan a tu control. No podrás verte ciento por ciento seguro de nada.

ACUARIO 22/01 - 21/02

Te sentirás invadido por la poesía, armarás versos y disfrutarás tu libertad. Saldrás airoso de todos tus combates.

PISCIS 22/02 - 21/03

Encontrarás conflictos en cuanto lugar vayas, lo que hará de hoy un día ideal para estar solo, en tu casa, leyendo un libro.