Las energías de hoy
El horóscopo de este miércoles 17 de diciembre del 2025
Este miércoles 17 de diciembre de 2025 llega cargado de señales del universo que invitan a la reflexión y a la acción.
Los movimientos astrales marcan el pulso del día e influyen en el amor, el trabajo, la salud y las decisiones cotidianas.
Descubre qué te depara el destino y cómo aprovechar mejor las energías que hoy tienen los astros reservadas para tu signo.
ARIES 21/03 - 21/04
Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría.
TAURO 22/04 - 21/05
Tendrás un día difícil de olvidar, te pondrán mil escollos en el camino que superarás con el estilo que te caracteriza.
GÉMINIS 22/05 - 21/06
Recibirás una mentira de parte de una persona muy cercana a tu círculo íntimo. Intenta que esa falta no te deprima.
CÁNCER 22/06 - 21/07
Los encuentros familiares virtuales te darán un sentido de seguridad y confort que te hará bien.
LEO 22/07 - 21/08
Buscarás iniciar conversaciones sobre aspectos clave de la relación con tu pareja. Tu paciencia será puesta a prueba.
VIRGO 22/08 - 21/09
Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.
LIBRA 22/09 - 21/10
Cometerás errores pero podrás superarlos. Alguien de tu entorno sale un tu ayuda ante conflictos con tu familia.
ESCORPIO 22/10 - 22/11
No te angusties ni te apenes por algunas situaciones complicadas, pronto encontrarás las soluciones a tus problemas.
SAGITARIO 23/11 - 21/12
Deberás escoger entre iniciar una nueva actividad, mudarte o tomarte unos días de vacaciones. Sé cauto para elegir.
CAPRICORNIO 22/12 - 21/01
Deberás aceptar que existen hechos que escapan a tu control. No podrás verte ciento por ciento seguro de nada.
ACUARIO 22/01 - 21/02
Te sentirás invadido por la poesía, armarás versos y disfrutarás tu libertad. Saldrás airoso de todos tus combates.
PISCIS 22/02 - 21/03
Encontrarás conflictos en cuanto lugar vayas, lo que hará de hoy un día ideal para estar solo, en tu casa, leyendo un libro.