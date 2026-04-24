Dólar hoy: tasas de cambio actualizadas para este 24 de abril 2026

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El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 24 de abril de 2026, son de RD$59.2362/US$ y RD$59.8619/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot