Familiares piden esclarecer muerte de excapitán del Ejército en destacamento policial

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Familiares de un excapitán del Ejército de República Dominicana, quien falleció a causa de múltiples lesiones, tras ser detenido en un destacamento policial en Santo Domingo Norte, cuando presentó una crisis psicótica, piden a las autoridades el esclarecimiento de este caso.

Alexandra Linares, hijastra de Ramón Antonio Mora Abad, dijo que el exmilitar presentó una crisis el 17 de febrero del presente año, y en vez de darle el apoyo necesario, ya que era un paciente psiquiátrico, fue llevado a un destacamento.

“Esa noche él presentó una crisis mental, se lo llevaron al destacamento y nos lo entregan en estas condiciones”, resaltó revelando las imágenes que muestran las heridas.

Linares plantea que en el destacamento de Villa Mella, a su padrastro se le habrían propinado golpes y luego de varios días en cuidados intensivos, perdió la vida.

Aseguró que previo a su muerte, Mora Abad dijo que los golpes que tenía, se los había propinado un policía del cuartel.

El excapitán del Ejército fue miembro de la institución durante 35 años y formó parte de la banda de música.

Sus familiares piden que este caso se esclarezca ya que podrían seguir sucediendo hechos similares a otras familias.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el canal de YouTube Historias Humanas, conducido por la periodista Yanela Pimentel.