Empresarios SDE rechazan intención establecer impuesto

Representantes del sector empresarial de Santo Domingo Este rechazó la intención del alcalde de esa demarcación, Dio Astacio, que pretende imponer el pago de un impuesto de permiso de operación de negocios, que va desde los RD$3,000 hasta RD$20,000.

El pago de este arbitrio se estableció en el año 2011 con la resolución 05-11, en el segundo período de la gestión que desempeñó del extinto alcalde, Juan De los Santos.

En su discurso de juramentación como presidente de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM), Andrés Tejada, sostuvo que la pretención de Astacio es una violación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual no faculta a ninguna sala capitular a crear impuestos, además de que no puede tener efectos retroactivos ni crear duplicidad de pagos de arbitrios

Así como también, sostuvo el dirigente empresarial, el Artículo 93 Constitución de la República, que contempla que sólo el Congreso Nacional tiene la facultad de crear impuestos.

Durante el acto, Tejada presentó una hoja de ruta enfocada en la modernización y el fortalecimiento gremial, destacando los siguientes pilares para su mandato: renovación generacional y la ampliación la matrícula de la institución, integrando así activamente a empresarios jóvenes para asegurar el dinamismo y la continuidad del liderazgo empresarial.

Además, reafirmó su compromiso de asumir la defensa firme del sector empresarial ante los retos económicos actuales, promoviendo políticas que favorables al desarrollo.