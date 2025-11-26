Entregan Premio Indocal a Calidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) entregó los galardones del Premio INDOCAL a la Calidad 2025, un reconocimiento a organizaciones públicas, privadas y mixtas que lograron niveles sobresalientes de gestión, excelencia y mejora continua.

En la categoría Gubernamental resultó ganador el Laboratorio Nacional Dr. Defilló; en el renglón Mipymes, el galardón recayó sobre la empresa Gesa - Gestiones Sanitarias y Ambientales, mientras que en la categoría No Mipymes fue reconocido el Laboratorio Referencia.

Además, recibieron menciones especiales: Corporación Aeroportuaria del Este, Despachos Portuarios Hispaniola, Marítima Dominicana, Tamarca Ingeniería Diseño Construcción, Argos Dominicana, Inversiones Arzhola, Hotel Ocean Blue, César Iglesias, Macrotech Farmacéutica, Cervecería Nacional Dominicana, Colchonería y Mueblería La Nacional, Phoenix Calibration y Iqtek Solutions.

El acto fue encabezado por el director general de Indocal, Néstor Matos.

El Premio Indocal a la Calidad se sustenta en los tres pilares : normalización, metrología y evaluación de la conformidad, componentes que contribuyen a elevar la eficiencia y competitividad de las organizaciones del país.