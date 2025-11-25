Edesur recupera energía y factura RD$46 millones por conexiones ilegales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de su lucha contra el fraude eléctrico, Edesur Dominicana logró facturar, en solo 10 meses, más de 46 millones de pesos mediante la normalización de usuarios que estaban conectados de manera fraudulenta a su red de distribución.

Desde enero a octubre del año en curso, fueron levantadas 340 actas por fraude y realizados 383 acuerdos conciliatorios que permitieron a la distribuidora recuperar 2,929.910 kWh de energía eléctrica y facturar RD$46,092,703.21.

Los indicadores evidencian un incremento sostenido en la detección del fraude eléctrico, gracias al arduo trabajo realizado por los equipos técnicos y legales de la empresa.

La reactivación del Centro de Control de Telemedidas (CCT) figura entre las acciones en la gestión de recuperación de energía y tiene como objetivo reducir las pérdidas de forma eficiente, permitiendo la rápida detección de anomalías y fraudes, así como control de reincidencias.

Hasta septiembre y desde enero del presente año, la distribuidora desarrolló 241,000 acciones contra las conexiones ilegales, incentivando la normalización y contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y a reducir las pérdidas técnicas.

Adicional, la empresa está inmersa en un plan de saneamiento de los módulos para el servicio prepago que ha contribuido a eficientizar el suministro y a aumentar la cantidad de personas que adquieren energía bajo esta modalidad.

Edesur Dominicana exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades y a seguir colaborando en los procesos de normalización como forma de contribuir al fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.