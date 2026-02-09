Estemos atentos a los cambios en canasta de monedas de reserva

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La posición del Banco Central, en cuanto a que las condiciones internacionales no justifican un mayor peso del oro en las reservas, se sustenta en fundamentos sólidos. No bstante, consideramos que el contexto actual sí aconseja avanzar hacia una diversificación más amplia de la canasta de monedas, sin alterar el predominio del dólar estadounidense

Existen razones de peso para ello. Comencemos con el yuan. Los esfuerzos de China por internacionalizar su moneda no son nuevos. Sin embargo, durante años permanecieron implícitos o expresados con la cautela propia del lenguaje diplomático. Hoy, ese velo parece haberse levantado. El propio presidente Xi Jinping ha salido al ruedo para explicitarlos sin ambigüedades: China aspira a que el yuan se consolide como una moneda de reserva de alcance global. Esta directriz fue expuesta en un ensayo publicado hace unos días en Qiushi, la principal revista teórica del Partido Comunista Chino.

Para avanzar en ese objetivo, Xi señala que China se apoyará en tres pilares fundamentales: un Banco Popular de China (PBOC) más moderno y con mayores capacidades, instituciones financieras competitivas a escala global y centros financieros con la profundidad necesaria para atraer capital extranjero e influir en la formación de precios en los mercados internacionales.

La canasta de monedas de reserva ha experimentado cambios relevantes en las últimas décadas, aunque el aumento de la participación del yuan ha sido, hasta ahora, modesto. Sin embargo, si observamos la evolución del dólar desde 1999, la participación de la moneda estadounidense se redujo de cerca del 72% a alrededor del 57% en la actualidad.

El euro, por su parte, incrementó su peso en aproximadamente dos puntos porcentuales, al pasar del 18% al 20% en el período considerado, lo que le ha permitido consolidarse en la segunda posición.

Otras monedas —excluido el yuan— como la libra esterlina, el yen y algunas adicionales, han sido las grandes ganadoras, al elevar su participación conjunta desde cerca del 10% hasta casi el 20%.

En contraste, el yuan, cuya presencia era nula al inicio del período analizado, solo ha logrado sumar algo más de dos puntos porcentuales, pese al notable crecimiento de la economía china.

Algunos consideran que la reciente definición estratégica de Xi Jinping podría acelerar una mayor participación del yuan en la canasta de monedas de reserva, aunque sea de manera rápida. A ello se suma la anunciada decisión de diversos gestores de fondos de sustituir activos denominados en dólares por activos en euros, destacándose la mayor gestora de la zona euro, Amundi, con un patrimonio en renta fija de 761.000 millones de euros. Todo ello apunta, sin lugar a dudas, a una profundización del proceso de recomposición de la canasta de monedas de reserva.

Más aún, el responsable de renta fija de Amundi, Amaury D’Orsay, ha advertido que la diversificación iniciada por los inversores para desvincularse del dólar —tanto en deuda soberana de Estados Unidos como en deuda corporativa— es un proceso imparable e irreversible. Se trata de una advertencia que, dada la autoridad de quien la formula, no debe ser desestimada.

La República Dominicana no debería permanecer al margen de esta dinámica. Por el contrario, debe seguirla muy de cerca y, de manera prudente, alinear progresivamente su canasta de monedas de reserva con los cambios en la composición del mercado global de divisas, de modo que, como hasta ahora, mantenga su capacidad de reducir riesgos, enfrentar eventuales choques externos y salvaguardar su estabilidad financiera.