Existe un cambio en liderazgo científico

El más reciente CWTS Leiden Ranking, elaborado por el Centre for Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, señala un cambio histórico en el liderazgo científico global. Por primera vez en décadas, las universidades de China superan a las instituciones de EE. UU. en indicadores de producción científica y visibilidad académica. Este índice utiliza la bibliometría y la base de datos Web of Science para confirmar que el dominio estadounidense en la investigación científica enfrenta ahora una competencia de más nivel.

La Universidad de Zhejiang, ubicada en Hangzhou, lidera actualmente la producción científica e investigación a nivel mundial. De acuerdo con el Leiden Ranking 2025, esta institución desplazó a la Universidad de Harvard, la cual ostentó un dominio histórico por décadas. El cambio evidencia una transformación en la jerarquía académica global, con el sudeste de China como nuevo eje frente a la hegemonía de Estados Unidos.

El ascenso asiático es contundente, ya que ocho de las diez mejores instituciones del listado pertenecen a China. Este fenómeno establece al país como el referente principal en ciencia e innovación contemporánea, señala el informe.