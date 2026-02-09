Ferreteros afirman tiendas chinas afectan al sector

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Dominicana de Ferreteros (ASODEFE), Constantino Ramírez, consideró ayer que la incursión sin control de las tiendas chinas en la venta de productos ferreteros afecta la estabilidad de las ferreterías dominicanas.

Explicó que las tiendas chinas que comercializan productos ferreteros no cumplen con las normas establecidas para las empresas dominicanas.

Ramírez fue entrevistado tras la celebración de una misa en la iglesia San Juan Bosco con motivo del Día del Ferretero. La misa fue oficiada por el sacerdote Pablo Abreu.

Instó al Gobierno a ejercer una intervención regulatoria frente a los negocios chinos que venden productos ferreteros, debido que, hasta ahora, las acciones oficiales han sido silentes.

Resaltó que el Gobierno otorgado ventajas a las empresas chinas mediante el memorando de intención firmado entre el Consejo de Promoción de Comercio Interno de Shangai y Prodominicana.

Expresó que las ventas del sector ferretero han bajado en un 60% y “estamos apenas tratando con mucho esfuerzo de cubrir con nuestros gastos”. Eso ha ocurrido, dijo, después de la competencia desleal de los negocios chinos.

“El sector ferretero es uno de los más afectados por las tiendas chinas que operan en el país, hasta tal punto que algunos ferreteros han tenido que cerrar sus puertas”, afirmó.

Resaltó que las empresas chinos operan con ventajas impositivas frente a las ferreterías dominicanas legalmente constituidas. En la misa participaron Arturo Espinal, vicepresidente de ASODEFE; Juan Carlos Villar, tesorero, y José Rodríguez, entre otros.