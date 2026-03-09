¿Qué es el G7 y por qué su reunión sobre energía puede afectar los precios del petróleo?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Grupo de los Siete (G7), foro político y económico que reúne a las principales economías desarrolladas como, Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Canadá, además de la Unión Europea, ha centrado su más reciente reunión en el tema energético, marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Aunque el encuentro busca coordinar respuestas frente a la crisis, las posibilidades de influir directamente en los precios del petróleo son limitadas. De los países miembros, solo Estados Unidos y Canadá son productores relevantes; el resto depende de importaciones.

El economista Winston Marte explicó que “los países del G7 tienen escaso margen para aumentar la producción y exportación de petróleo, lo que reduce su capacidad de estabilizar los precios”.

Marte añadió que “Japón, por ejemplo, apenas cuenta con reservas para 250 días, mientras el barril supera los 100 dólares, con incrementos de más de 8 dólares en una sola jornada”.

El aumento de precios responde principalmente a la reducción de la producción en grandes exportadores como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, así como al bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

.La crisis también afecta al Gas Natural Licuado (GNL), cuya producción en Qatar está suspendida. “Ese 20% del suministro mundial de gas es vital para Europa y para la industria de fertilizantes, que depende del GNL para procesar nitrógeno”, señaló Marte.

El impacto trasciende el sector energético: “El encarecimiento del petróleo y de los fertilizantes se trasladará al costo de los alimentos, generando mayor inflación global”, advirtió el economista.

En conclusión, la reunión del G7 refleja la preocupación de las potencias por la seguridad energética, pero su capacidad de respuesta inmediata es limitada frente a un conflicto que amenaza el transporte de mercancías y la estabilidad económica mundial.