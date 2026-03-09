Piden auditoría Alcaldía de Jarabacoa tras DGCP anular proceso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ciudadano Leison Guerrero, defensor de la transparencia municipal, formalizó una solicitud ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para que se practique una auditoría integral al Ayuntamiento de Jarabacoa, enfocada en el manejo de fondos públicos, contrataciones y ejecución presupuestaria.

La petición surge tras la anulación —por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)— de un procedimiento de remodelación financiado con presupuesto participativo 2025, debido a violaciones flagrantes a los principios de transparencia y publicidad de la Ley 340-06, con remisión del caso a la PEPCA y otros órganos de control.

Paralelamente, Guerrero requirió a la Liga Municipal Dominicana una intervención técnica inmediata en el cabildo jarabacoense, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control interno, asegurar el cumplimiento normativo y evitar posibles irregularidades futuras en la administración de recursos municipales. Esta doble acción ciudadana responde a un patrón de denuncias previas que han derivado en nulidades y remisiones penales, destacando la necesidad urgente de fiscalización externa.

La iniciativa pone en el centro del debate local la rendición de cuentas y la integridad en la gestión pública de Jarabacoa, en un contexto de creciente escrutinio ciudadano. Se espera respuesta oficial de la Cámara de Cuentas y la Liga Municipal en las próximas semanas, mientras se espera una decisión sobre la querella interpuesta por el alcalde al ciudadano Guerrero.