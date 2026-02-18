Hay que continuar los trabajos crear cultura exportación

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El sector ganadero tiene la oportunidad de exportar hacia los mercados internacionales, pero para esto, debe continuar la inversión en el campo, los financiamientos y protección de los productores e incrementar la producción, entiende el director de la Dirección General de Ganadería (Digega), Abel Madera.

Dijo que en esto es que estará concentrado el Gobierno y Digega en los próximos años, para que el sector continúe su crecimiento y tenga nuevos mercados alternativos de exportación.

Precisó que, además, se debe crear una cultura de exportación, por lo que, indicó, hay que hacer un trabajo educativo con los productores.

“A veces los precios aquí están mejores que en el mercado internacional, pero descuidamos esos mercados y cuando queremos recuperarlo ya hay otro que lo ha tomado y por eso hay que hacer un trabajo educativo”, señaló.

Aseguró que el país está bien en medidas zoosanitarias y que con la excepción del cerdo, hay privilegios en muchos rubros para su exportación.

“La exportación de huevos ha ido creciendo enormemente. El año pasado duplicamos la cantidad de exportación que había y siguen creciendo y abriendo nuevos mercados”, dijo.

El director de Digega aseguró que el sector ganadero está actualmente en un momento protagónico por la situación de los precios a nivel internacional. Dijo que la agropecuaria ha tenido una gran importancia en el aporte al PIB del país en los últimos años.