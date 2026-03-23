Hecmilio Galván: ´´Con el FEDA hemos impactado a casi 2.5 millones de dominicanos

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Bosque 21 de marzo y, bajo el Programa Salvando las Montañas, el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, resaltó el impacto alcanzado por la institución en materia de promoción de cultura de la siembra y el apoyo directo a cientos de miles de productores en todo el país, que incluye la donación y siembra de 5.2 millones de plántulas de coco, cacao, cafe, frutales, forestales y decenas de miles de libras de semillas de hortalizas, contribuyendo a la seguridad alimentaria, a la recuperación de zonas valdias, el desarrollo de fincas, áreas verdes, la protección de cuencas hidrográficas y el impulso de cultivos estratégicos y nuevos.

En el Primer Encuentro Nacional de Cooperativas, Federaciones y Asociaciones Agropecuarias celebrado en el marco de la Feria Agropecuaria 2026, Galván informó que como parte de los esfuerzos para promover la agricultura y la gansderia en el país, el FEDA ha formulado y ejecutado unos 149 proyectos locales, 71 de ellos con infraestructura fisica y unos 26 programas nacionales que impactan todas las comunidades de montaña, llano y costa del pais..

Hemos recuperado el deseo y la pasión por sembrar con más de 128 mil capacitados y la ejecución de Programas como Siembra Tu Pueblo, Siembra tu Patio, Siembra tu Escuela, Sembrando en Libertad, Salvando Las Montañas, Tamo en Coco, Tamo en Cacao, etc.

Destacó que estas acciones forman parte de una gestión integral que ha beneficiado a 583,262 personas de manera directa y a más de 2.3 millones de manera indirecta, impactando comunidades rurales y urbanas en todo el territorio nacional.

“Estas cifras reflejan el compromiso del Presidente Luís Abinader con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del campo dominicano. Cada plántula y semilla sembrada representa vida, producción y futuro para nuestras comunidades”, expresó Galván.

Entre los programas estratégicos orientados al desarrollo rural integral se encuentran El FEDA en tu Comunidad, Ovinocaprino, Coco, Cacao, Madres del Campo, Acuícola, Apícola, Cunícola, Ferias y Festivales, Capacitación Agropecuaria, RD Emprende, Salvando las Montañas, Siembra tu Pueblo, Siembra tu Patio, Siembra Progreso, Agroturismo, Huertos Escolares, Ganadería Verde, Consume lo Nuestro y Modernización Agropecuaria, entre otros.

En cuanto al impacto general de la gestión 2021-2026, se destacan los siguientes resultados:

583,262 beneficiarios directos y más de 2.3 millones de beneficiarios indirectos.

128,331 personas capacitadas a través de 3,752 jornadas formativas.

5.2 millones de plántulas donadas para fomentar la reforestación y producción agrícola.

3.5 millones de alevines, 731 mil pollitas ponedoras, 1,080 ovino-caprinos, 5,437 conejos y 1,050 cajas de abejas distribuidas.

101,976 herramientas agrícolas entregadas y 36 sistemas de paneles solares instalados.

Más de 38,756 jóvenes y 30,589 mujeres beneficiadas mediante los diversos programas.

Galvan, informó que, a la fecha, el FEDA ha ejecutado 149 proyectos, con una inversión estimada de 370.5 millones de pesos, impactando de manera directa a más de 70 mil productores, asimismo, se han desarrollado 33 programas, con una inversión aproximada de 700 millones de pesos, beneficiando de manera directa a más de 500 mil productores y emprendedores en todo el territorio nacional.

El director del FEDA reiteró que la institución continuará ejecutando programas que promuevan la siembra, la protección de los recursos naturales y el bienestar de los productores, especialmente en zonas vulnerables, tales como el Programa Nacional de Fomento al Turismo Rural y Comunitario SIEMBRA PROGRESO.