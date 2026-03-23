Auto Chang en Santiago presenta exclusivos modelos Changan 2027

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La firma Auto Chang, líderes en ventas de vehículos inteligentes, presentó de manera exclusiva en esta ciudad, los nuevos modelos Changan 2027, con diseños innovadores y seguridad avanzada.

En una actividad con clientes y relacionados, celebrada en la sede principal de Auto Chang, ubicada en la avenida Estrella Sadhalá, fueron mostrados los modelos SC55 y SC75 de Changan 2027, considerados como el diseño que redefine el futuro.

El empresario Pedro Luis Mena, presidente de Auto Chang mostró su satisfacción de convertirse en la empresa exclusiva en Santiago, en exhibir y ofrecer los modelos de la Changan 2027, mostrando la versatilidad y características de estos diseños, que continúan revolucionando el mercado automovilístico.

La serie SC55 de Changan exhibe características únicas y ha logrado un éxito notable con ventas globales, superiores al millón de unidades. Con motor 1.5 Turbo, cuatro cilindro, transmisión automática de siete velocidades, pantalla táctil, cámara y seguridad avanzada, que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo, con aros de aluminio, faros LED, tres bolsas de aire, cámara y sensores, seguro eléctrico, llave inteligente, con un diseño compacto y moderno, de notable confort.

Yogananda Pérez, Pedro Luis Mena, Práxedes Castillo y Génesis de los SantosFuente externa

Mientras el CS75 es una de las series más premiadas de la Changan, en sus variante CS75 Plus/Pro, es un vehículo utilitario, familiar, destacado por su amplio espacio interior, tecnología avanzada y motores turbo eficientes. Ofrece capacidad para 5 o hasta 7 pasajeros, motor 1.5L Turbo, transmisión automática de ocho velocidades, combinando confort y seguridad de alto nivel, además techo panorámico que mejora la visibilidad y sensación de amplitud, pantalla dual de 12.3 y 12.5 pulgadas de alta definición.

Además estructura con alta seguridad, incluyendo hasta 6 airbags, control de crucero adaptativo, frenado de emergencia autónomo, y cámara de reversa, entre otras características.

En la actividad también participó el señor Práxedes Castillo, presidente de Bella Castle Investment, representante oficial de la marca Changan en la República Dominicana

Roma Mena, Pedro Luis Mena, Holity Haupert Gell y Pedro MenaFuente externa

En representación de la marca Changan pronunció breves palabras el señor Yogananda Pérez, gerente comercial de la División de Dealers, junto a Génesis de los Santos, gerente de mercadeo, quienes ofrecieron detalles de los modelos, su distribución, así como de sus talleres de mantenimiento exclusivo.

Auto Chang es una de las empresas líderes en ventas de vehículos, especializada en marcas inteligentes, entre las que se destaca, la Changan.

Sus operaciones incluyen respaldo y soporte directo de la marca, talleres de servicios, asesoría personalizada y gestiones financieras.

La bendición de la actividad estuvo a cargo del sacerdote Tony Bonilla. Al final los invitados apreciaron los nuevos modelos y disfrutaron de un ambiente entre amigos.