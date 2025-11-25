Índice dominio inglés invita a RD a acelerar el paso

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Hay datos que hablan de la importancia que tiene el dominio del inglés, por parte de la población, para la economía dominicana: el comercio entre nuestro país y Estados Unidos ascendió a US$154.8 mil millones entre 2015- 2024, el mercado estadounidense consume el 56 % de las exportaciones dominicanas, es el origen del 41 % de nuestras importaciones y somos un vigoroso destino turístico, siendo Estados Unidos el mercado que encabeza la oferta (46% del total), seguido de Canadá. Además, República Dominicana ha venido incursionando en exportaciones de bienes de alta tecnología, lo que ahora busca profundizar con su estrategia de incursionar en la industria de los microprocesadores, aprovechando las oportunidades que ofrece el nearshoring. Para todo eso es fundamental contar con recursos humanos que cuenten con un buen dominio del inglés.

Pero se acaban de publicar los resultados del Índice EF de Dominio del Inglés (EF EPI) para 2025, en el que el país obtuvo 503 puntos, siendo el número 63 a nivel global. Es el mismo puntaje de 2024, aunque ese año se colocó en una mejor posición al ser el país número 60. En 2023 había obtenido más puntos y su posición había sido mejor al ubicarse en el 55 lugar a nivel mundial.

Mientras menor es el número de posición en el ranking, mejor es el dominio del inglés. Los países con las posiciones más bajas, como el número 1, son los que tienen el nivel más alto de dominio del inglés, mientras que los países con números de posición más altos tienen un dominio menor. En la región latinoamericana, la República Dominicana ocupa un lugar distante del top 5 de los países hispanohablantes, que en el ranking de 2025 ocupan Argentina, Honduras, Paraguay, El Salvador y Bolivia. Al top cinco siguen Perú, Chile, Venezuela, Costa Rica y Colombia.

Es después de esos países cuando la República Dominicana pasa a ocupar su lugar en el ranking, una posición que está obligada a mejorar. Porque el inglés abre puertas invisibles en un mundo donde las oportunidades que el país aspira a aprovechar viajan a la velocidad de la luz, y dominarlo puede ser la llave que haga girar los cerrojos para abrirse plenamente al comercio, al conocimiento y a los sueños que cruzan fronteras.