Inicia reparación de edificios

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) dio inicio formal al proyecto de reparación integral de sus 14 edificios, con una inversión que representa una inversión superior a RD$332 millones.

La iniciativa, que se ejecutará en dos fases (2025-2026), forma parte del plan de modernización y mantenimiento, que busca asegurar que cada área académica, administrativa y de servicios responda a los más altos estándares de seguridad, funcionalidad y sostenibilidad.

“El ITSC avanza con pasos firmes hacia su consolidación como el “Community College” de referencia en la región del Caribe. Estas obras no son simples reparaciones; son una inversión en el futuro, en la calidad de la enseñanza, en la dignidad de nuestros estudiantes y colaboradores”, expresó el rector José Ramón Holguín Brito, rector del ITSC.

El proyecto cuenta con la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública, al tratarse de una iniciativa prioritaria dentro de la política nacional de fortalecimiento de la educación técnica superior y se enmarca en la visión de desarrollo y modernización, orientada a mejorar la infraestructura pública, elevar la calidad de los servicios y garantizar espacios de aprendizaje dignos.