Inteligencia artificial: la oportunidad histórica de América Latina para crecer

América Latina se encuentra ante una de las mayores oportunidades económicas de su historia reciente. La adopción estratégica de inteligencia artificial (IA) podría incrementar la productividad regional entre 1.9 % y 2.3 % anual y generar entre US$1.1 y US$1.7 billones adicionales por año en valor económico, de acuerdo con el estudio “América Latina en la era inteligente: Un nuevo camino para el crecimiento”, desarrollado por el World Economic Forum (WEF) y McKinsey & Company.

El informe plantea que la IA no es solo una innovación tecnológica, sino un cambio estructural comparable a la electricidad o internet, capaz de redefinir la competitividad de los países, la forma en que operan las empresas y la calidad de los servicios públicos. Para una región que históricamente ha crecido más por expansión de la fuerza laboral que por productividad, esta transformación representa un punto de inflexión.

Durante las últimas décadas, América Latina ha mostrado uno de los desempeños más bajos del mundo en crecimiento de productividad. A esto se suma el envejecimiento poblacional, que reducirá el impulso demográfico que antes sostenía el crecimiento económico. En este contexto, la IA aparece como un mecanismo clave para compensar esa desaceleración estructural y crear un modelo de desarrollo más sostenible y competitivo.

Sin embargo, el estudio advierte que el impacto económico aún es limitado. Aunque la adopción de IA está aumentando, solo 23 % de las organizaciones en la región reportan generar algún valor económico a partir de su uso, y apenas 6 % afirma estar capturando un impacto significativo en resultados financieros. Esto sugiere que muchas empresas siguen utilizando la IA como herramienta de productividad individual, sin integrarla de forma profunda en sus procesos centrales o modelos de negocio.

Los sectores con mayor potencial estratégico para la región incluyen agricultura, minería, energía y turismo, donde América Latina ya tiene ventajas competitivas globales. Casos de uso como drones con visión computacional para cultivos, análisis predictivo en minería o plataformas financieras con modelos de riesgo impulsados por IA demuestran que la tecnología puede transformar industrias tradicionales, no solo las digitales.

A nivel empresarial, el reto principal no es tecnológico, sino organizacional. El informe identifica brechas críticas en talento especializado, modelos operativos ágiles, calidad de datos y liderazgo estratégico. Las empresas que sí están generando impacto con IA muestran mayor claridad sobre sus necesidades de talento, mejor coordinación entre áreas y procesos de ejecución más rápidos.

En el plano estructural, la región enfrenta desafíos relevantes en infraestructura. Aunque algunos países cuentan con matrices energéticas limpias que podrían favorecer centros de datos sostenibles, persisten brechas de conectividad, especialmente entre zonas urbanas y rurales. Además, el aumento en demanda de energía y agua para infraestructuras de IA exige planificación responsable para evitar nuevas desigualdades.

La regulación también es un factor determinante. El estudio señala que más de la mitad de las organizaciones percibe el entorno regulatorio como poco claro, lo que frena la adopción a escala. Avanzar hacia marcos de gobernanza alineados con estándares internacionales podría aumentar la confianza, atraer inversión y facilitar la colaboración regional.

El informe propone una hoja de ruta con diez acciones prioritarias que abarcan desde estrategias nacionales enfocadas en sectores clave, inversión en infraestructura digital y energética, fortalecimiento de ecosistemas de innovación, hasta el desarrollo de alfabetización en IA desde el sistema educativo y programas de formación continua. La coordinación público-privada y la colaboración regional aparecen como habilitadores centrales para acelerar resultados.

“La inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para que América Latina dé un salto estructural en productividad y competitividad. Pero capturar ese valor requiere pasar de la experimentación a la transformación profunda de los modelos operativos, el talento y la estrategia empresarial”, afirmó Antonio Novas, Senior Partner de McKinsey & Company y Managing Partner para la operación en República Dominicana.

El estudio subraya que la ventana de oportunidad es limitada. La adopción de IA avanza con rapidez a nivel global, y la falta de acción coordinada podría ampliar las brechas de competitividad. En contraste, una estrategia decidida permitiría a la región no solo modernizar su economía, sino también mejorar servicios públicos, fortalecer la inclusión financiera, aumentar la resiliencia climática y generar empleos de mayor valor agregado.

América Latina no parte de cero, pero necesita acelerar. La región ya cuenta con talento, sectores estratégicos fuertes y experiencias exitosas. El desafío es escalar esas capacidades mediante inversión, gobernanza clara y visión de largo plazo. La IA puede convertirse en el motor de una nueva etapa de crecimiento, siempre que gobiernos, empresas y academia actúen de forma conjunta y sostenida.