Luis Abinader participa en ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026

*Dubái, Emiratos Árabes Unidos.–* El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este martes en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), un escenario de alto nivel internacional que proyecta al país como una nación con estabilidad institucional, visión de futuro y capacidad para integrarse activamente a los espacios donde se definen políticas públicas con impacto global.

La ceremonia fue presidida por H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante de Dubái y reunió a jefes de Estado, jefes de Gobierno y más de 500 ministros de distintas naciones.

Tras su participación en actividades de alto nivel, el presidente Abinader ofreció una entrevista a Abu Dhabi TV, como parte de los intercambios con medios internacionales, en la que destacó la estabilidad democrática, el respeto al Estado de derecho y la fortaleza institucional como factores clave para atraer inversiones.

Invitó especialmente a los inversionistas de los Emiratos a aprovechar las oportunidades en turismo, zonas francas, industria, agricultura y tecnología, reiterando que la República Dominicana puede ser la puerta de entrada a un mercado regional dinámico. “Hay mucho que podemos hacer juntos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el país está abierto a la inversión y listo para desarrollar grandes proyectos en alianza con socios internacionales.

El presidente Abinader expresó su entusiasmo por participar en el encuentro, destacando la importancia de compartir los éxitos del país y aprender de las experiencias de otras naciones para continuar creciendo y mejorar la calidad de vida de los pueblos. Señaló que este tipo de foros representan una gran oportunidad para intercambiar ideas, programas y casos de éxito que puedan ser aplicados en la República Dominicana.

El mandatario recordó que durante la pandemia de COVID-19 el país tuvo que improvisar ante un escenario sin precedentes y se mantuvo a la vanguardia de nuevas ideas. Explicó que la República Dominicana fue el tercer país en aplicar la combinación de dos vacunas, lo que calificó como un gran éxito. Asimismo, resaltó la implementación de un programa especial dirigido a jóvenes de entre 14 y 24 años que abandonan la escuela, iniciativa que ha contribuido a reducir riesgos sociales.

Durante la entrevista Abinader también abordó desafíos globales como el cambio climático, señalando que, aunque el país no es un gran generador de contaminación, sí es de los más afectados por el calentamiento del planeta, con huracanes cada vez más fuertes y fenómenos climáticos impredecibles. De igual forma, subrayó la necesidad de seguir invirtiendo en seguridad, tecnología y fortalecimiento policial para enfrentar el crimen internacional, al tiempo que se impulsa una economía cada vez más diversificada.

El jefe de Estado afirmó que el crecimiento económico debe ir acompañado de avances sociales, destacando que la pobreza ha disminuido hasta ubicarse entre las más bajas de la región. “No se puede tener crecimiento sin que la gente lo sienta en su calidad de vida”, sostuvo. En ese sentido, informó que el país alcanzó el año pasado más de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera, un récord nacional y el mayor flujo de la región, junto con la llegada de 11.5 millones de turistas, resultado de políticas públicas que impactan positivamente la economía.

*Reuniones bilaterales y de alto nivel, mesas de trabajo y encuentro con la diáspora*

Como parte de su agenda oficial, el presidente Abinader participó en un panel de alto nivel junto a Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente de DP World, donde se abordarán temas vinculados al comercio global, la logística y las oportunidades estratégicas para el desarrollo económico.

Asimismo, sostuvo una reunión bilateral con Omar Shehadeh, enviado del ministro de Relaciones Exteriores para el Caribe, orientada a fortalecer el diálogo diplomático y explorar oportunidades de cooperación entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos.

Durante la jornada, el jefe de Estado participó además en una mesa redonda sobre el Futuro de las Inversiones, un espacio de intercambio centrado en las tendencias globales, el clima de negocios y las oportunidades para la atracción de inversión extranjera.

Como parte de su agenda con la diáspora, Abinader sostendrá esta tarde un encuentro con dominicanos residentes en los Emiratos Árabes Unidos, con quienes intercambiará impresiones y reafirmará el compromiso del Gobierno con la comunidad dominicana en el exterior.

Finalmente, el gobernante dominicano se reunirá con representantes de la Asociación de Dominicanos Profesionales en los Emiratos Árabes Unidos, destacando el talento, la preparación y el aporte de los profesionales dominicanos al desarrollo y la proyección internacional del país.

Acompañan al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magin Diaz, de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.