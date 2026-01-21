República Dominicana brilla en Fitur 2026: inauguración del stand por David Collado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este este miércoles el impresionante stand de República Dominicana en el inicio de la 46 edición de la feria turística de Fitur, que se extenderá hasta el domingo.

Acompañado de empresarios, banqueros y otros actores del sector, el ministro Collado realizó el corte de cinta, augurando el éxito de la participación de su país en la feria turística mundial que marca el inicio de grandes negociaciones en la industria de la diversión.

"Hoy, como cada año, estamos aquí dejando aperturado este impresionante stand, que es solo una pequeña muestra de la belleza que ofrece nuestro hermoso país", dijo el ministro Collado.

Informó que en el stand dominicana hay más de 60 coexpositores y cuenta con el patrocinio de los tres principales bancos comerciales de República Dominicana, BANRESERVAS, Popular y BHD.

"Somos el único país donde sus tres principales bancos comerciales, que se supone son competencia, van de la mano para impulsar el turismo. Eso explica porque somos una referencia en esta industria", reflexionó el funcionario.

El ministro Collado confió que en esta nueva versión de FITUR, que inicia hoy, se superaran los logros alcanzados en años anteriores.

Apenas ha iniciado la feria, el stand dominicano, se convirtió en una verdadera atracción aquí en FITUR, donde de inmediato se anunciaron importantes acuerdos de grandes inversiones.

A través una creativa iniciativa audiovisual se muestran los diferentes destinos y rincones de nuestro país.

Además de inversionistas extranjeros, banqueros y empresarios dominicanos, en el acto de también estuvieron presentes destacadas figuras del futbol, como David Villa, considerado máximo goleador histórico de la selección española.

Villa tiene inversión en en RD a través de su academia DV7.