La revolución turística en Pedernales: llega el Consorcio Cabo Rojo

Madrid, España. – En el marco de la apertura de la edición 46 de la Feria Internacional de Turismo -Fitur-2026, que se celebra en recinto IFEMA en Madrid, el Fideicomiso Pro-Pedernales anunció la entrada en operación del socio estratégico, Consorcio Cabo Rojo, liderado por el Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular, entidades que asumirán la dirección y gestión del proyecto de desarrollo turístico que implementa el Gobierno dominicano en la región Sur del país, desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, en su condición de director ejecutivo honorífico del Fideicomiso Pro-Pedernales, junto a David Collado, ministro de Turismo; Frank Elías Ranieri, presidente del Grupo Puntacana; Ian Rondón, gerente general de AFI Reservas; y José Manuel Cuervo, presidente ejecutivo de AFI Popular, destacaron que esta es una nueva etapa del proyecto en la que se pondrán en marcha el plan de inversión del capital privado y las acciones para consolidar, promover y posicionar el destino en los mercados internacionales.

El ministro Sigmund Freund agradeció al Grupo Puntacana, a las administradoras de fondos de inversión del Grupo Popular y del Banco de Reservas, por confiar en el proyecto y por apostar a esta iniciativa y este visionario sueño del presidente Luis Abinader, que ya se convertido en una gran realidad.

“Con las obras de infraestructuras ya concluidas, algunas ya operando, y la entrada del Consorcio Cabo Rojo, cerramos el ciclo de lo que debía ser la responsabilidad del Estado dominicano, de establecer las condiciones para que el proyecto se desarrolle creando oportunidades para el capital privado, pero sobre todo, impulsado un crecimiento socioeconómico que beneficie a la población, generando empleos, nuevos emprendimientos, propiciando la formación técnica y profesional, y todas las bondades que propicia la actividad turística”, indicó Freund en una rueda de prensa ofrecida durante la apertura de Fitur 2026.

Dijo que “es importante dejar claro que estamos incorporando al sector privado bajo todas las garantías y seguridad de que los bienes del Estado no serán dilapidados, ni serán en ningún momento manejados de manera irresponsable o irregular, sino que esta sociedad con el capital privado viene a darle mucho mayor valor a toda esta tierra que durante años estuvo ahí desolada, y que esto es una ganancia para el pueblo dominicano”.

Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular

El presidente y CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, mostró la satisfacción de ser parte de este gran proyecto y señaló que junto a la AFI Popular y AFI Reservas van a desarrollar un gran proyecto nación donde el sector privado va a invertir una suma importante de dinero para todo el desarrollo hotelero y la infraestructura de Cabo Rojo.

Ranieri agradeció al Estado dominicano por confiar en el Consorcio Cabo Rojo y felicitó al Fideicomiso Pro-Pedernales por el proceso transparente realizado para la escogencia del socio minoritario.

Entrega de memoria institucional

Durante la rueda de prensa realizada en FITUR 2026, el ministro Sigmund Freund entregó al ministro de Turismo y a los representantes del socio estratégico, un ejemplar de la memoria de gestión institucional del Proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, la cual contiene la historia de ejecución del proyecto y los avances alcanzados hasta el momento.

Freund señaló que se siente altamente complacido y honrado de cerrar esta etapa entregando esta memoria institucional, que es el reflejo de la ardua labor desarrollada y la transparencia con que se ha llevado sus ejecutorias. Agregó que este documento estará disponible en el portal web del Fideicomiso Pro-Pedernales para quienes quieran consultarlo y conocer en detalle todo lo relacionado al proyecto.

Una nueva etapa

La entrada del socio estratégico sella el inicio de una nueva etapa en el proceso de ejecución del destino Cabo Rojo–Pedernales, enmarcado dentro de una visión de desarrollo inclusivo, ordenado y respetuoso del entorno natural.

Esta sociedad entre el sector público y el privado tiene como objetivo dinamizar la economía regional, atraer inversiones, generar empleos formales y posicionar a Cabo Rojo como un referente turístico en el Caribe.

El Grupo Puntacana es pionero en prácticas de turismo responsable en la República Dominicana y su integración al proyecto Cabo Rojo representa una garantía de calidad, sostenibilidad y proyección internacional.