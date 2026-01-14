Permisos frenan construcción

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) afirmó que la lentitud en la tramitación de permisos y licencias sigue representando un obstáculo significativo para el desarrollo de proyectos de construcción, afectando la oferta y costo final de las viviendas, la generación de empleo.

La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, señaló que uno de los impactos más importantes es que estos retrasos en los permisos se evidencian en sobrecostos por intereses acumulados que terminan siendo transferidos al precio final de la vivienda.

“Por supuesto, esto tiene un alto impacto en el acceso a viviendas. Sumado a este punto, en el año pasado (2025), el mercado hipotecario enfrentó tasas elevadas, con referencias frecuentes entre el 13% y el 16%. Este escenario redujo la capacidad de compra de las familias, ralentizando las ventas especialmente en el segmento de vivienda de bajo costo”, explicó.

La reacción de Acoprovi coincide con lo expuesto por la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), quien también se quejó de estos procesos en la entrevista

Encuentro Económico.

Meléndez indicó que aunque existe una Ventanilla Única de Construcción (VUC), esta aún necesita puntos de mejora importantes para garantizar una mayor eficiencia y eficacia. Y consideró que todas las instituciones involucradas en los procesos de construcción deben estar obligadas por ley a integrarse a la Ventanilla Única de la Construcción.