¡Alerta en 4 provincias por sistema frontal! Descubre los detalles

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes cuatro provincias en alerta verde, debido a la influencia de un sistema frontal ubicado en el occidente de Haití, el cual estará generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

Las provincias bajo alerta verde son: Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná, donde se pronostica un incremento de la nubosidad acompañado de aguaceros moderados a fuertes de manera local, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Ante esta situación, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De acuerdo con el boletín más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones asociadas al sistema frontal afectarán durante la tarde y la noche a localidades de Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná, principalmente en áreas cercanas al litoral Atlántico y el valle del Cibao.

Las autoridades se mantienen atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y exhortan a la población a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.