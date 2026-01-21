RD y Portugal buscan fortalecer intercambio comercial e inversión

Publicado por Millizen Uribe Creado: Actualizado:

La Embajada de la República Dominicana en Portugal celebró el Primer Encuentro Empresarial de Turismo, Comercio e Inversión República Dominicana–Portugal, marcando un hito en las relaciones económicas bilaterales y abriendo una nueva etapa de cooperación orientada a fortalecer el intercambio comercial y atraer inversión extranjera.

Durante una entrevista exclusiva concedida al periódico HOY, la embajadora dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge, destacó que ambos países están rompiendo una inercia histórica en materia de intercambio comercial y subrayó las ventajas competitivas que ofrece la República Dominicana frente a mercados europeos como Portugal.

“Portugal tiene solo tres aeropuertos internacionales. Nosotros contamos con entre ocho y doce puertos y aeropuertos y somos la mitad de su extensión geográfica, con una población similar. Eso nos convierte en un país altamente competitivo en términos de conectividad y logística”, afirmó la diplomática.

Villegas de Jorge reveló además que ya existe interés concreto de empresarios portugueses en establecer una zona franca en la República Dominicana, como resultado de visitas y gestiones realizadas por la misión diplomática.

Sobre el encuentro

El evento contó con una amplia participación de autoridades, líderes empresariales y representantes del sector privado de ambos países, y se desarrolló en el contexto de más de 140 años de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Portuguesa, así como del 20 aniversario de la apertura de la Embajada dominicana en territorio portugués, otorgándole un significado especial y reafirmando el compromiso mutuo de avanzar hacia una relación económica más dinámica y estructurada.

El encuentro sirvió como plataforma estratégica para presentar a la República Dominicana como un destino confiable, competitivo y en constante crecimiento para la inversión extranjera. Sectores como turismo, logística, infraestructura, comercio, energía y conectividad ocuparon un lugar central en la agenda, reflejando áreas de alto potencial para el desarrollo de alianzas empresariales.

Asimismo, se resaltó el clima de seguridad jurídica y estabilidad institucional que vive la República Dominicana, condiciones favorables para la inversión extranjera, posicionando al país como un hub de negocios en el Caribe.