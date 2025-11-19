Tropicalia presenta informe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tropicalia, el desarrollo turístico e inmobiliario de lujo sostenible concebido por Organización Cisneros en Miches, presentó su 14º Informe de Sostenibilidad (2024), elaborado bajo los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative GRI).

En esta edición, Tropicalia también incorpora por primera vez los Estándares del Consejo de Contabilidad de Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) y realiza su encuesta de materialidad, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas sobre su gestión ambiental, social y de gobernanza.

El informe documenta el desempeño del proyecto a través de cuatro pilares estratégicos: negocio integral, diseño sostenible, equilibrio socioambiental y desarrollo comunitario, subraya el informe del Four Seasons Tropicalia se han implementado los Estándares de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.