EEUU endurece reglas para licencias comerciales de no ciudadanos tras accidentes fatales

El Departamento de Transporte de Estados Unidos endurecerá de inmediato los requisitos para que los no ciudadanos obtengan licencias de conducir comerciales después de que ocurrieran tres accidentes fatales en lo que va del año, los cuales, según las autoridades, fueron causados por conductores inmigrantes que nunca debieron haber recibido una licencia.

Las nuevas reglas harán extremadamente difícil que los inmigrantes obtengan licencias de conducir comerciales porque solo serán elegibles tres clases específicas de titulares de visas. Los estados también tendrán que verificar el estado migratorio de un solicitante en una base de datos federal. Estas licencias solo serán válidas por un año como máximo, a menos que la visa del solicitante expire antes de ese plazo.

La auditoría nacional de estas licencias comenzó después de un accidente fatal en Florida en el que murieron dos personas, provocado por un conductor de camión que, según las autoridades, estaba en el país ilegalmente. Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que, a principios de este año, también se detectaron en Texas y Alabama accidentes fatales causados por conductores de camiones que no deberían haber tenido licencias.

Duffy amenaza con revocar millones de dólares en fondos federales

Duffy también amenazó con revocar 160 millones de dólares en fondos federales a California porque los investigadores encontraron que una de cada cuatro de las 145 licencias de conducir comerciales para no ciudadanos emitidas desde junio que revisaron no deberían haber sido emitidas según las reglas actuales.

Mencionó cuatro ejemplos en los que California emitió licencias que siguen siendo válidas aun después de que el permiso de trabajo del conductor hubo expirado, en ocasiones, varios años después. El estado tiene 30 días para auditar su programa y presentar un plan para cumplir con la ley, o perderá fondos.

Anteriormente, Duffy había amenazado con retirar algunos fondos federales a California, Washington y Nuevo México por no hacer cumplir los requisitos de competencia en el idioma inglés para camioneros, que entraron en vigor este verano. El Departamento de Transporte aun revisa las respuestas de esos estados.

California señala su récord de seguridad

California defendió sus prácticas en respuesta a la amenaza anterior, y una portavoz del gobernador Gavin Newsom desestimó el reciente ataque de Duffy.

“La exestrella de reality show de segunda categoría y actual secretario de Transporte todavía no entiende la ley federal. Responderemos a la carta de hoy a su debido tiempo”, dijo la portavoz Diana Crofts-Pelayo. “Mientras tanto, a diferencia de este payaso, nos ceñiremos a los hechos: los titulares de licencias de conducir comerciales de California tuvieron una tasa de accidentes fatales casi un 40% más baja que el promedio nacional. Texas, el único estado con más titulares comerciales, tiene una tasa casi un 50% más alta que California. Los hechos no mienten. El gobierno de Trump sí.”

Todos los estados deben pausar la emisión de licencias de conducir comerciales a no ciudadanos hasta que puedan cumplir con las nuevas reglas.