La tentación ludita en la era de la IA

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Hace unas semanas escribí sobre inteligencia artificial y el mercado laboral. La reacción más reveladora no vino de tecnólogos ni de economistas. Vino de profesionales de larga trayectoria, con experiencia, criterio y oficio. No discutieron cifras ni proyecciones. Admitieron miedo. Miedo al desplazamiento, a la irrelevancia y a un entorno que sienten cada vez menos suyo. Ese dato importa. El debate sobre la inteligencia artificial no se limita a productividad, salarios o empleo. Trata también de identidad, costumbre y de la sensación de perder terreno en un mundo que se mueve más rápido de lo que muchos logran procesar. La escena recuerda a los luditas del siglo XIX. Aquellos trabajadores ingleses que destruían telares a martillazos no peleaban solo contra una máquina. Peleaban contra la sospecha de volverse prescindibles. Veían en la tecnología el fin de su oficio y de su sustento. Lo que no podían ver era que la transformación no iba a detenerse. Iba a reorganizar la producción, el trabajo y la vida entera. Con la inteligencia artificial ocurre algo parecido, pero a una velocidad mayor. No llegó con transiciones graduales ni con tiempo suficiente para adaptarse. Irrumpió con herramientas que escriben, resumen, traducen, programan, analizan y responden en segundos. Para quien se formó en otro ritmo del conocimiento, eso perturba. Pero ni el miedo ni la nostalgia resuelven el problema. La IA se parece a un tren de alta velocidad que salió de la estación. No pregunta si estamos listos. No reduce la marcha. No espera a los rezagados. Sigue su ruta.

La diferencia entre quien sube y quien se queda en el andén no está en la edad. Está en la actitud. En la curiosidad. En la disciplina de volver a aprender.

Aquí conviene desmontar una idea falsa. La inteligencia artificial no volvió inútil la experiencia acumulada durante décadas. La puso a prueba y, bien usada, aumentó su valor. Un profesional con memoria histórica, criterio y capacidad de juicio lleva ventaja frente a la máquina. Sabe qué preguntar, de qué dudar, qué corregir y qué desechar. La máquina procesa información. El ser humano la interpreta, la ordena y la somete a contexto. Ahí está la diferencia. La experiencia no estorba. La experiencia filtra. Los luditas fallaron al identificar la máquina como el enemigo. El problema no era la tecnología. Era la parálisis frente a lo incierto. No era la tecnología. Fue dejar de intentar comprenderla. El tren ya salió. No espera a nadie. Todavía hay tiempo de subir. Pero subir exige menos temor al cambio y más voluntad de usarlo a favor. El pensamiento crítico sigue siendo el boleto decisivo en este trayecto y la disciplina de aprender ya no admite demoras.