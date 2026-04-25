Crecer mejor: la economía dominicana ante sus límites estructurales

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Conforme con el recién publicado IMD Latin America and Caribbean Prosperity Rating 2026, República Dominicana se ubica en un nivel intermedio de prosperidad en América Latina. Esto refleja una economía que ha logrado avances importantes en estabilidad y crecimiento, pero que aún enfrenta serias dificultades para traducirlos en productividad, inclusión y bienestar generalizado. La paradoja es evidente: a pesar de contar con un PIB per cápita en paridad de poder de compra similar al de Costa Rica y Argentina, e incluso superior al de Brasil, México y Perú, el país ocupa una posición menos favorable en el ranking de prosperidad. Esto sugiere que el nivel de ingreso, por sí solo, no es suficiente para garantizar desarrollo.

El diagnóstico del informe es claro: el principal desafío no es la ausencia de avances, sino la falta de articulación entre el sistema financiero, la dinámica empresarial y el desarrollo social. En esa línea, José Caballero, autor principal del estudio, señaló en una entrevista reciente que el cuello de botella más urgente en República Dominicana es de carácter gerencial. Esto implica la necesidad de profundizar los mercados financieros, facilitar la entrada y formalización de nuevas empresas y avanzar hacia una inserción en segmentos productivos de mayor valor agregado. En lo social, Caballero también advierte sobre dos señales de alerta: la brecha digital y la exclusión juvenil. Atender estos problemas no es únicamente una cuestión de política social, sino una condición indispensable para sostener el crecimiento en el largo plazo. A nivel regional, el informe destaca que la prosperidad se ve limitada cuando no existe alineación entre finanzas, capacidad empresarial, productividad e inclusión social. Asimismo, subraya que el acceso al crédito, el financiamiento de largo plazo y el desarrollo de los mercados de capitales siguen siendo desiguales, mientras que la informalidad continúa erosionando la productividad y la capacidad fiscal.

En el caso dominicano, el mensaje central es contundente: se requieren reformas simultáneas en tres áreas críticas: profundidad financiera, formalización empresarial y cierre de la brecha digital. Aunque puedan parecer ámbitos distintos, en realidad son tres dimensiones de un mismo problema: la limitada capacidad de la economía para convertir inversión y crecimiento en productividad e inclusión.

El primer punto es el sistema financiero. En República Dominicana, su nivel de profundidad es reducido. Según datos del Banco Central, el crédito al sector privado representó en 2025 apenas un 31.8% del PIB, muy por debajo de países como Chile (104%), Brasil (75.6%) o Costa Rica (52%). Esto significa que, mientras las grandes empresas acceden a financiamiento, miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan fuertes restricciones. Sin crédito suficiente, financiamiento de largo plazo ni instrumentos adecuados, estas empresas no pueden crecer, innovar ni modernizarse. El resultado es una economía donde el capital se concentra y la productividad no se expande. La segunda dimensión es la informalidad. Más de la mitad de la fuerza laboral dominicana opera fuera del marco formal. Esto reduce la recaudación fiscal, limita la protección social e implica bajos niveles de productividad. La informalidad es una economía de subsistencia, con escaso acceso a crédito, tecnología y capacitación. En este contexto, formalizar sin transformar esas condiciones resulta poco realista. La clave no está en imponer la formalidad, sino en hacerla viable y atractiva. La tercera dimensión es la brecha digital. Aunque el país ha avanzado en conectividad, el acceso a la economía digital sigue siendo desigual. No basta con tener internet; se requieren habilidades y calidad de acceso. Sin capital humano adecuado, la digitalización no impulsa la productividad.

Estas tres dimensiones están profundamente interconectadas. Más crédito sin formalización ampliará las brechas existentes. Más formalización sin financiamiento reducirá la supervivencia empresarial. Más digitalización sin capacidades tendrá un impacto limitado. Por eso, la clave está en la simultaneidad de las reformas.

El desafío dominicano no es, por tanto, crecer más, sino crecer mejor. En los últimos años, la economía ha mantenido niveles relativamente altos de inversión, pero el crecimiento se ha desacelerado y la productividad continúa rezagada. Esto sugiere una eficiencia decreciente del capital: se invierte mucho, pero se obtiene menos crecimiento por cada peso invertido.

En conclusión: si esta tendencia no se corrige, el país corre el riesgo de quedar atrapado en la trampa de ingreso medio.