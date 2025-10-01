Efemérides de octubre en República Dominicana y el mundo  

Efemérides de octubre en República Dominicana y el mundo  

Octubre es el décimo y antepenúltimo mes del calendario gregoriano. La palabra octubre proviene del latín, idioma en el que significa «ocho meses». A pesar de ser el décimo mes en la actualidad gracias a la aportación del calendario juliano, es el octavo mes en el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes del año y diciembre, el último.

A continuación, conozcamos algunas de las efemérides más importantes de este mes.

  • 1 de Octubre (Día Internacional de las Personas de Edad)
  • 2 de Octubre (Día Internacional de la No Violencia)
  • 4 de Octubre (Día Internacional de la No Prostitución)
  • 10 de Octubre (Día Mundial de la Salud Mental)
  • 11 de Octubre (Día Internacional de la Niña)
  • 12 de Octubre (Día de la Raza o de la Hispanidad)
  • 16 de Octubre (Día Mundial de la Alimentación)
  • 17 de Octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza)
  • 20 de Octubre (Día Mundial de la Osteoporosis)
  • 22 de Octubre (Día Internacional de Concientización sobre la Tartamudez)
  • 24 de Octubre (Día de las Naciones Unidas)
  • 30 de Octubre (Día del Recuerdo de las Víctimas de Represiones Políticas)
  • 31 de Octubre (Halloween)
