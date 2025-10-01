Efemérides de octubre en República Dominicana y el mundo  

Octubre es el décimo y antepenúltimo mes del calendario gregoriano. La palabra octubre proviene del latín, idioma en el que significa «ocho meses». A pesar de ser el décimo mes en la actualidad gracias a la aportación del calendario juliano, es el octavo mes en el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes del año y diciembre, el último.
Puede leer: OPRET y PUCMM lanzan la primera Maestría en Gestión Ferroviaria de la región
A continuación, conozcamos algunas de las efemérides más importantes de este mes.
- 1 de Octubre (Día Internacional de las Personas de Edad)
- 2 de Octubre (Día Internacional de la No Violencia)
- 4 de Octubre (Día Internacional de la No Prostitución)
- 10 de Octubre (Día Mundial de la Salud Mental)
- 11 de Octubre (Día Internacional de la Niña)
- 12 de Octubre (Día de la Raza o de la Hispanidad)
- 16 de Octubre (Día Mundial de la Alimentación)
- 17 de Octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza)
- 20 de Octubre (Día Mundial de la Osteoporosis)
- 22 de Octubre (Día Internacional de Concientización sobre la Tartamudez)
- 24 de Octubre (Día de las Naciones Unidas)
- 30 de Octubre (Día del Recuerdo de las Víctimas de Represiones Políticas)
- 31 de Octubre (Halloween)