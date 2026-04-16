Natiel Pérez presenta “Mujer, Levántate con Propósito 2026”

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La empresaria y conferencista Natiel Pérez anunció la realización del evento “Mujer, Levántate con Propósito 2026”, una iniciativa orientada a fortalecer el liderazgo femenino y fomentar el crecimiento personal, profesional y espiritual de la mujer dominicana.

La actividad se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Centro Media Coworking, en Santo Domingo, donde se espera la participación de emprendedoras, empresarias y profesionales interesadas en potenciar su bienestar emocional, visión de negocios y desarrollo integral.

Pérez destacó la relevancia de este tipo de encuentros al señalar que “hoy más que nunca la mujer necesita espacios donde pueda reconectar con su propósito, fortalecer su mentalidad y adquirir herramientas reales que le permitan avanzar con claridad, seguridad y enfoque en todas las áreas de su vida”.

El programa incluirá la intervención de especialistas en áreas como salud integral, salud emocional, liderazgo y marketing digital, quienes abordarán temas vinculados al manejo del burnout, la construcción de marca personal y el desarrollo de habilidades clave para un crecimiento sostenible.

Además, contará con la participación de la escritora Betty Hernández, quien realizará la firma de su obra “Ser Mujer” y estará disponible el libro “El Lenguaje del Amor”, de la autora Vanessa Márquez, aportando un componente literario al encuentro.

Sobre Natiel Pérez

Es licenciada en administración de empresas, CEO de NP Real Estate RD, empresaria y conferencista dominicana, que se ha destacado por su trabajo en el impulso del liderazgo femenino, el desarrollo personal y la formación de emprendedoras, promoviendo espacios de crecimiento enfocados en el propósito, la mentalidad y la acción estratégica.