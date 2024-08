El 1J4 en región sur

En esta entrega presentamos las estructuras directivas del 1J4 en la Región Sur, desde las provincias de San Cristóbal hasta Barahona. Comité Provincial de San Cristóbal: Dr. Fabio José Martich, presidente; Rafael Tulio de León, secretario general; Danilo Uribe Silva, subsecretario general; Antonio Mañaná, secretario de organizaciones; Simón A. Mora, secretario de finanzas; Dra. Altagracia Pérez, secretaria de Asuntos Jurídicos; Dra. Nora Rone Puello y Wilfrida Sánchez de Guerini, secretaría de Relaciones Públicas; Dra. Nora Valdez Puello, secretaria de capacitación; Antonio Nina Díaz, secretario asuntos laborales; Pablo Durán, secretario asuntos campesinos; Lucas E. Díaz Barinas, secretario de la Juventud. También formaban parte Ramón Medina y Rafael Pagán (Fellito).

Asociación Femenina San Cristóbal: Milagros Barinas, Ángela Suazo, Mimi Sánchez, Carmen Lachapelle, Cristina Uribe y Fanny Valette. Subcomité Haina: Claudio Heriberto Santana Montalvo, presidente; Demóstenes Antonio Maldonado, vicepresidente; Valentín Peguero, secretario general; Héctor Uribe Romero, secretario de propaganda; Marcos O. Medina, secretario de organización; Juan Quiñones García, tesorero. Vocales: Harne Echevarría Peguero, Carlos Alejandro Herrera hijo y José Antonio Medina Flaquer.

Subcomité Piedra Blanca de Haina: Luis Aguilera, presidente; Manuel Antonio Villamán, vicepresidente José Gustavo González P., secretario general; Luis María Marte Infante, secretario de Finanzas; Rufino E. Medina, secretario de actas; Domingo Castro, secretario de propaganda y organización; Juan de Dios González, Pedro Martínez y Saro Porterreal, delegados. Vocales: Carlos Manuel Francisco, Agustín Martínez e Isidro de la Cruz.

Comité Provincial de Peravia (Baní): Dagoberto Tejeda, presidente; Alfredo Terrero, vicepresidente; Bremo A. Mejía C., secretario; Rafael Bienvenido Mejía C. (Nini), tesorero; Dr. Francisco Ortega Objío y José Vargas Evangelista, delegados ante el comité ejecutivo central. Vocales: Rafael Camilo Landestoy, Luis Rafael Castillo (Fefé), Juan Asunción, doctor Tomás Guerrero, Miguel Agustín Domenech, George García, Rafael Gross Báez y Francisco Báez.

Comité Municipal de Baní: Doctor Bienvenido Pimentel Machado, presidente; Dhimas Pimentel, vicepresidente; Luis Rafael Castillo Pichardo. vicepresidente; Bramo Alejandro Mejía. secretario; Ini Mejía tesorero; Romero Landestoy Pool, Francisco Antonio Pool Suazo, bachiller Rhadamés Pimentel, bachiller Rafael Domenech, Marees A. Peña, Elena Mejía, y Adelina Franjul, vocales. Delegados ante Comité Central: Juan Luis Mejía, José Vargas Evangelista. Encargados de prensa y radio Bachilleres Luis E. Mariñez, Julio E. Bautista Pérez, Marino Méndez Romero.

Subcomité Villa Guerra (Baní): Luis A. Castillo Díaz, presidente; Enrique Gil, 1er. vicepresidente; Delio Romero Santana, 2do. vicepresidente; Marino A. Castillo, secretario de actas; Rafael C. Díaz, tesorero; E. Peña, delegado de prensa; Félix Castillo, Emilio Villar y Julio Romero, delegados ante el comité provincial; Jesús María Castillo, Braulio y Vicente C. Peña, asesores, Juana Castillo y Miguelina C. Díaz, encargadas de la rama femenina. Vocales: William Castillo y Antonio Castillo.

Comité Municipal de San José de Ocoa: Lic. Eliseo Romeo Pérez, presidente; Manuel Emilio Casado, vicepresidente; Luis Plutarco Castillo, secretario general; César Subero, tesorero; Fernando A. Sención, delegado al Comité Ejecutivo Central. Vocales: Luis Alfonso González, Servio Tulio Read, Andrés Plutarco Martínez, César Augusto Read, José Colón Guerrero, Lourdes de Alcántara. Miguel A. Soto C., Eladio, Guama Pepén Soto, Maria Dilka Blanchery y Rafael Ignacio Pérez.

Rama Femenina San José de Ocoa: Gladys de Vásquez, presidenta; Milagros Aponte, secretaria general; Clara María Pastroni, subsecretaria general; Biellea I. Halario Abrid, Sec. de Finanzas; Gladys García, Sec. de organización; Labinia Peña Cabral, secretaría de asuntos juveniles; Teolinda Campos, secretaria de publicidad y propaganda; y vocales: Ana Berdia Tanni, Máxima Josefina Reyes O., Victoria M. Inoa, Dulce María Estrella, Divina Aries de Gene, Verónica Martínez Ramón, Guillermina Infante, María Altagracia Marte Miladys Altagracia Aponte y Sixta Gómez de Tanguí.

Comité calle 16 de agosto esquina San José (San José de Ocoa): Julio César Castillo Pérez, secretario; Carlos Faxas, delegado. Vocales: Lourdes Reyes de Alcántara, Rafael Ignacio Pérez, César A. Read Díaz, Onolia Colón Guerrero, Guaroa Pepén, José A. Colón G., María Dilka Blanchery, Andrés Plutarco Martínez, Miguel A. Soto Casado y Ramón Arias Tejeda.

Comité seccional en Sabana Larga (Ocoa): Efraín A. Pepén, presidente; Raunel Ortiz, secretario general; Gabriel Sánchez Ortiz, secretario de finanzas; Reynaldo columna, publicidad y propaganda; Félix Arias, asuntos laborales; Luis Castillo, asuntos campesinos: Radhamés Pepén, asuntos juveniles; Braulio Soto Ortiz; asistencia social; Dada Pepén, rama femenina.

Comité Municipal en Azua: Nano Pérez y su esposa Yolanda, Nelson Antonio Gómez (sobrevive), Carlos Segura Foster, Daniel Simonó (Cayuro), Dante Melo, Miguel Ángel Vargas Uribe “Tintín”, Eleodoro de los Santos, Julio Noboa, Ramón Antonio Andújar, Raúl Félix.

Comité municipal de Padre de las Casas (Azua): Miguel Paniagua, presidente; Bernardo Segura, Wilson Aristy, Manuel Germán (hijo), Tomás Villanueva Díaz, Grecia Segura, Petronila Castillo, Adelfa Félix, Oceanía Félix, Milady Paniagua.

Comité Provincial de Barahona: Federico Enrique Michel Carrasco, presidente; Ángel Luis Patnella Ceballos, secretario general; Rafael Leovigildo Coss; secretario de organización; José Teseo Ramírez; secretario de finanzas; Enrique Batista; miembro de la comisión de finanzas; Dr. Nélcido Michel, secretario de asistencia social; Francisco R. Carvajal Martínez, delegado. Vocales: Ing. Miguel Arcángel Vásquez Fernández, Abraham Forchey, Dr. Francisco Reyes Volquez, Efraín Dotel Recio.

Comité Femenino Provincial de Barahona: Dra. Binelli, presidenta; Nidia Peláez, secretaria de cultura y propaganda; Argentina Patnella Ceballos, secretaria de Relaciones Públicas; Micael Campos, secretaria de organización; Luz de Michel, secretaria de asistencia social y Altagracia (Viuda) Leguen, miembro de la misma comisión. Vocales: Ana Luisa Pantella de Romero, Zaida Maria Vidal Oviedo, Mireya Mariñez, Cristiana Lagares, Gladys Magnolia Vargas y Ramona Gómez.

Comité Municipal de Barahona: Dr. Miguel Ángel Vásquez F., Enrique Batista G., Br. Rafael David Dotel R., Eladio E. Medina, Srta. Celeste Vásquez F., Manuel E. Melo, Br. Ángel Luis Patnella, Dra. Dilcia Risk R., Br. Federico Enrique Michel, Efraín Dotel Recio, Sr. Luis A. Perez S., Sr. Luis Tezanos E., Sr. Osvaldo Melo, Br. Bernardino Vásquez F., Sr. José Francisco Ramírez, Sr. Alfonso Avala P., Sr. Zamador Pons C., Br. Bienvenido Adams, R., Sr. Francisco Antonia Saldaña, Br. Luis Ramírez y Br. Rafael Leovigildo Coss B., entre otros.