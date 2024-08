Un grupo de productores de cebolla protestaron este lunes frente al Palacio Nacional en demanda al pago de más de 200 millones de pesos por parte del Ministerio de Agricultura y las casas comerciales.

«Habríamos cobrado, el problema es que la casa comercial están paradas porque el Ministerio o les ha dado la compensación que le prometió que le iba a dar a cambio de que le compre la cebolla», explicaron los manifestantes.

Los integrantes de la Unión Nacional de Productores de Cebolla, dijeron además que «las casas comerciales siguen haciendo negocios, viven metidos en el ministerio y lo que estamos abajo somos nosotros, porque a nosotros no nos ha llegado nada porque ellos dicen que hasta que no le cumplan, ellos no le puede cumplir a nosotros».

«El año pasado prácticamente no sembramos y este año vamos por el mismo camino», añadieron.

De igual forma, los comerciantes solicitaron la intervención urgente del presidente de la República, Luis Abinader Corona para que busque una solución ya.