Britney Spears volvió a su cuenta de Instagram para compartir un nuevo video bailando. Han sido varios de estos videos los que han causado la preocupación y hasta el miedo de algunos de sus seguidores, y por supuesto, este nuevo clip no fue la excepción.

Britney salió a cuadro con un crop-top color naranja y la parte inferior de un bikini en tonos blancos y amarillos. Además de la mirada penetrante de Britney y sus particulares movimientos, sus seguidores terminaron muy incómodos por la adición de cuchillos a la coreografía. En el video, además, se pueden ver de fondo a los cachorros de la cantante, por lo que se volvió aún más perturbador.

Sin embargo, todo cobró un poco más de sentido cuando Britney Spears aseguró que los cuchillos no eran reales, mientras que su danza era una especie de bienvenida al Halloween.

“Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen que NO son cuchillos de verdad. Halloween es pronto”, escribió la cantante en sus redes sociales.

De inmediato, las redes se dividieron entre aquellos que defendieron a la cantante argumentando que eran cuchillos falsos y que sólo había tratado de imitar el baile que hizo Shakira en los MTV Video Music Awards 2023, hasta aquellos que consideran que sus inquietantes actitudes son el resultado de haber terminado con su tutela antes de tiempo.

“Maldita sea… todo el baile ¿Alguna vez se relaja en el sofá y ver King of Queens o alguna mierda?”, “En vez de apoyar a Britney, ¿qué tal si apoyas que Britney reciba ayuda?”, “Britney vive sola en Los Angeles, sin familia ni amigos. Espero, y deseo que ella consiga una pista, y volver a casa a vivir donde ella va a estar cerca de la gente que realmente se preocupan por ella”, “No pensaba que estuviera bien desde el incidente en que se cortó el pelo, pero todos querían liberarla. Me parece que sigue atrapada… en su mente. Que alguien vaya a verla”, son algunos de los comentarios que ha generado este video.

Sin embargo, puede que las palabras de Britney no sean del todo ciertas. Según reportes de TMZ, los cuchillos de la coreografía no sólo eran reales, sino que además, Britney ha escondido estos cubiertos en toda su casa para protegerse, aparentemente, de volver a ser internada en un hospital psiquiátrico.

“Estaba paranoica de que alguien iba a por ella, y necesitaba los cuchillos como protección”, aseguró una fuente al tabloide estadounidense.

De hecho, según el mismo TMZ, cuando Britney fue liberada de su tutela , sus anteriores cuidadores hicieron algunas recomendaciones para evitar accidentes con Britney, entre ellas, alejar todos los cuchillos de la intérprete de Stronger.

Aunque muchos consideran las afirmaciones del tabloide como “Puras exageraciones”, lo cierto es que Britney sí ha tenido actitudes muy polémicas en los últimos meses, como cabalgar en topless en el desierto de México, compartir otro video de un baile sugerente junto a un largo mensaje donde explicó por qué había terminado su relación con Sam Asghari y publicar una serie de fotos con varios hombres en una fiesta poco después de su rompimiento con Sam, seguidas de reportes que indicaban que Mathew Rosengart y Cade Hudson, el abogado y el mánager de Britney respectivamente, eran los encargados de cuidar a la cantante durante su proceso de duelo.

Más recientemente, Spears compartió el video de una niña a la que sus cuidadoras le juegan una broma rompiéndole un huevo en la frente, lo que hizo que Britney desbloqueara varios recuerdos incómodos en los que se sintió igual de burlada que la pequeña del video.

“No me quejo de este vídeo… ¡En realidad es muy lindo, pero sin sonido tiene un efecto diferente! Para mí, se siente más oscuro… Me han hecho cosas parecidas, así que lo miro con otros ojos. La mayor parte de mi conflicto interior con la gente es saber que el enemigo está justo delante de mí, ¡pero me quedé con ellos porque los quería!”, escribió Britney en sus redes sociales.

