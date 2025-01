La marca personal, también conocida como branding personal, es la percepción que las personas tienen de nosotros basada en nuestras acciones, habilidades, valores y forma de comunicarnos. Jeff Bezos, fundador de Amazon, lo definió de manera simple: “Tu marca es lo que dicen de ti cuando no estás en la habitación o frente a ellos”. Es la suma de cómo nos presentamos en redes sociales, en el trabajo y en nuestras interacciones cotidianas.

Aunque este concepto suele asociarse con figuras públicas, la realidad es que cualquier profesional debería trabajar en su marca personal. Tener un branding personal sólido nos ayuda a destacarnos en un mercado laboral competitivo y refuerza nuestra credibilidad y nos posiciona como referentes en nuestro campo.

En un mundo hiperconectado, tu presencia digital importa tanto como tu desempeño profesional. Según un estudio de CareerBuilder, el 70% de los empleadores utiliza las redes sociales para investigar a los candidatos durante el proceso de contratación. Esto significa que lo que compartimos y cómo lo hacemos puede abrir o cerrar puertas.

Trabajar en tu marca personal implica identificar tus fortalezas, valores y habilidades únicas. Es también una oportunidad para proyectar consistencia y autenticidad, factores claves para generar confianza. Ya seas un emprendedor, un comunicador o un empleado corporativo, tu marca personal puede diferenciarte de los demás.

Un ejemplo notable del impacto del branding personal es el caso de Milagros Germán, también conocida como “La Diva”. Durante años, Germán consolidó una marca personal sólida como presentadora de televisión, liderando uno de los programas más exitosos y rentables de la República Dominicana. Su carisma y profesionalismo la convirtieron en una figura querida y respetada.

Sin embargo, su transición al sector público como servidora en el gobierno trajo consigo un desafío significativo para su marca personal. Al estar expuesta al escrutinio público y político, su reputación fue objeto de críticas y controversias. Ahora, en 2025, con su retorno a la televisión, Germán enfrenta el reto de reconstruir y reposicionar su marca en un entorno mediático y social transformado.

El caso de Milagros Germán no es único. Muchas personas en posiciones de liderazgo o visibilidad han tenido que replantear su branding personal tras cambios significativos en sus carreras. Es esencial analizar cómo los nuevos roles o experiencias han afectado la percepción de tu marca.

En el caso de Germán, su paso por el sector público pudo haber generado distanciamiento con ciertos segmentos de su audiencia. La credibilidad se construye siendo fiel a tus valores y principios. Reconocer errores o decisiones difíciles puede humanizarte y fortalecer la empatía hacia tu marca. Germán puede apoyarse en las habilidades y atributos que la llevaron al éxito inicialmente: su carisma, experiencia y capacidad de conectar con el público.

Si tu público objetivo o las circunstancias han cambiado, adapta tu comunicación para que refleje tu nueva etapa, sin perder la esencia que te caracteriza. Las plataformas digitales son herramientas poderosas para compartir historias de reinvención. Germán podría aprovechar estos canales para mostrar su lado humano y cercano, conectando con una audiencia moderna. Colaborar con otros profesionales o marcas con valores afines puede ayudar a reposicionar tu imagen de manera positiva.

El branding personal no es un lujo reservado para figuras públicas; es una herramienta imprescindible para cualquier profesional que desee crecer y mantenerse relevante. Casos como el de Milagros Germán nos recuerdan que una marca personal sólida no es inmune a los desafíos. También que la resiliencia y la estrategia pueden convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de reinvención. Trabaja en tu marca todos los días, porque, como dijo Jeff Bezos, está hablando por ti incluso cuando no estás presente.

LEA: #SinFiltro: Periodismo ético