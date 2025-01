“El chófer me dijo arréglame el retrovisor… No me di cuenta cuando me sacaron todo”, narra mujer asaltada en carro pirata de Santiago

Eugenia Rodríguez con el habla entrecortada de la impotencia narra cómo fue despojada de todas sus pertenencias a bordo de un supuesto carro de concho pirata cuando salía de su trabajo en Gurabo de la provincia Santiago.

“Yo salí anoche a las 8:44 del trabajo cogí un concho en la ruta G, y desde el transcurso donde está el BHD, a la calle 7 Gurabo el hombre comenzó a menearse y el chofer me dijo arréglame el retrovisor, y ni siquiera me di cuenta cuando me sacaron el portamonedas y el celular”, dijo la mujer víctima de atraco en el programa José Gutiérrez en CDN.

Denunció que le fueron sustraídos 10, 500, destinados para el pago del alquiler de su vivienda, más 6,600 pesos adicionales para otros compromisos.

Recordó que luego de haber sido asaltada el chofer del vehículo le arrojó 50 pesos para que tomara otro vehículo con destino a su hogar.

Rodríguez identificó el carro como un Sonata de color gris, conducido por un hombre de tés clara, y dos mujeres con sobrepeso, ubicadas en la parte trasera, disfrazadas de pasajeras.