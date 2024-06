Roland Garros tendrá este domingo un nuevo campeón como lo tuvo el último Open de Australia. La tiranía del ‘Big Three’ toca a su fin porque el paso del tiempo y las lesiones no perdonan.

Roger Federer, con 41 años, tuvo que colgar la raqueta tras la Laver Cup de 2022 por una lesión en el menisco de la rodilla, exactamente la misma zona en la que se ha intervenido este miércoles Novak Djokovic en París tras lesionarse en los octavos de Roland Garros con Fran Cerúndolo.

Rafael Nadal tuvo que pasar por el quirófano el 2 de junio de 2023 para solucionar un problema en el psoas ilíaco. En la presente temporada apenas ha disputado cinco torneos: Brisbane, Barcelona, Mutua Madrid Open, Roma y el Abierto galo.

La primera consecuencia de la renuncia ayer de Djokovic a saltar a disputar los cuartos de los Internacionales de Francia es que por cuarta vez en las últimas 20 temporadas no habrá miembros del ‘Big Three’ en semifinales de un ‘Grand Slam’. Las otras tres fueron en Roland Garros (2004) y el US Open (2020 y 2022).

Nadal, que cumplió 38 años, se debate con la retirada aunque tiene la voluntad de seguir si se siente competitivo y sin lesiones. Djokovic, con 37, espera estar en los Juegos Olímpicos porque el oro es su última gran motivación como profesional.

Siete tenistas

Rafa, Roger y Novak se habían repartido 62 de los últimos 74 ‘majors’ hasta que apareció el fenómeno Sinner en el pasado Open de Australia. En su época de dominación sólo siete tenistas fueron capaces de robarles un grande: Juan Martín Del Potro, (US Open de 2009); Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 y 2016); Stan Wawrinka (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), Marin Cilic (US Open 2014), Dominic Thiem (US Open 2020), Daniil Medvedev (US Open 2021) y Carlos Alcaraz (US Open 2022 y Wimbledon 2023).