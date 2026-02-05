44 especies se extinguieron en 2025 según la Lista Roja de la UICN

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un total de 44 especies animales, fúngicas y vegetales fueron declaradas extintas en 2025 según las evaluaciones científicas realizadas por expertos de todo el mundo y que se recogen en la Lista Roja elaborada y actualizada a diario por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De entre todas las especies declaradas extintas destacan varios especímenes de aves, mamíferos e invertebrados que ya han entrado en esta categoría calificada por los expertos como "irreversible".

El zarapito fino (Numenius tenuirostris) fue un ave migratoria que durante siglos surcó los cielos de Eurasia y del norte de África, estando estrechamente emparentada con el zarapito trinador, aún presente en varios puntos de España.

Otra de las especies perdidas durante 2025 es el Conus lugubris, un pequeño caracol marino de las costas de Cabo Verde algo molesto para los humanos por su picadura venenosa, pero crucial para la biodiversidad oceánica según los científicos.

La tragedia también golpea de lleno a los mamíferos, como es el caso de la musaraña de la Isla de Navidad (Crocidura trichiura), un diminuto insectívoro australiano de unos 15 centímetros de largo que se ha dado por desaparecido tras ser visto por última vez en la década de 1980.

Australia también ha sido protagonista de la desaparición permanente de tres especies de bandicuts, unos pequeños marsupiales omnívoros de hocico alargado, orejas grandes y cola peluda que durante siglos fueron capaces de adaptarse a ambientes extremos, pero no a la acción del ser humano.

48.600 especies en peligro de extinción

Desde la UICN advierten que más de 48.600 especies están a día de hoy en peligro de extinción, cifra que supone un 28 % del total de especies evaluadas, siendo las cícadas (71 %), los corales (44 %), los anfibios (41 %) y los tiburones y rayas (38 %) los más amenazados.

"Las especies se evalúan con criterios cuantitativos que miden su riesgo de extinción, como el tamaño y la tendencia de la población, el área de distribución, el grado de fragmentación, la velocidad del declive y la probabilidad de extinción estimada", dice a EFE la coordinadora del Programa de Especies en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Catherine Numa.

Estos criterios, que son comunes para todos los grupos biológicos, permiten clasificar a las especies desde la categoría de 'Preocupación Menor' hasta 'Extinta'.

"La tasa de extinción es hoy mucho mayor"

Según datos oficiales de la UICN, en los últimos cinco años hasta un total de 310 especies han pasado a la categoría de 'Extinta', aunque Numa puntualiza que el volumen está "condicionado por los proyectos y estudios que hay en marcha", lo que provoca que, cuando se publican los resultados de un proyecto amplio, el número de especies catalogadas como 'Extinta' "aumente puntualmente".

Pese a esto, desde la UICN advierten que "la tasa de extinción es hoy mucho mayor" y que además se observan "patrones muy claros", como la pérdida y degradación de hábitat, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación, las enfermedades emergentes y -cada vez en mayor medida- el cambio climático.

Todos estos patrones tienen como denominador común la actividad humana, ya sea de forma directa o indirecta, aunque aún la humanidad -matiza Numa- está a tiempo de salvar muchas especies.

"La Lista Roja no es solo un diagnóstico, sino también una herramienta para orientar decisiones y prioridades. Sabemos qué especies están en riesgo y por qué, lo que falta es actuar con la rapidez y la ambición necesarias", concluye.