Bridgerton: curiosidades históricas que la serie ignora en su nueva temporada

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La exitosa serie de Netflix Bridgerton regresa con una nueva temporada que promete más romance, intrigas sociales y despliegue de vestuarios deslumbrantes. Sin embargo, detrás del brillo de los bailes y las normas de etiqueta, existen curiosidades históricas que la ficción ignora y que los expertos en cultura británica han señalado.

En la Inglaterra del siglo XIX, por ejemplo, las estrictas reglas de protocolo en los salones de la alta sociedad eran mucho más rígidas de lo que la serie muestra. Los saludos, las presentaciones y hasta la forma de bailar estaban regulados por manuales de etiqueta que buscaban preservar la reputación de las familias. Bridgerton, en cambio, suaviza estas normas para dar mayor dinamismo a la trama.

Historiadores también destacan que la diversidad racial en la aristocracia británica no era tan amplia como se representa en la ficción. La serie apuesta por un enfoque inclusivo y contemporáneo, lo que ha generado debates sobre la mezcla entre rigor histórico y narrativa moderna.

De cara a los nuevos episodios, los seguidores esperan más giros románticos, revelaciones familiares y la consolidación de personajes que han ganado protagonismo en temporadas anteriores. La producción promete mantener el equilibrio entre drama, humor y crítica social, con un despliegue visual que ya se ha convertido en marca registrada.