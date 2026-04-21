Amnistía ve deterioro DDHH en América

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Redacción América.- EFE

Amnistía Internacional advierte de un deterioro generalizado de los derechos humanos en América, donde se han intensificado las restricciones a la disidencia y a las protestas, y ampliado el uso del aparato estatal para silenciar críticas con detenciones arbitrarias, violencia institucional y persistente impunidad.

En su informe anual sobre la situación de los derechos en el mundo en 2025, AI menciona como principales focos de preocupación en la región a Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde documentó patrones sistemáticos de persecución política, así como México, donde continúa la crisis de desapariciones forzadas, y EE.UU., por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.

“La región continuó enfrentando el deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, señala. AI documenta que en al menos una docena de países, como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, se registraron restricciones a las protestas con el “uso ilícito de la fuerza” por parte de las autoridades y “continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que mostraba que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados y a menudo respondía a intereses políticos". Alerta del aumento de las agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú.

Señala el uso creciente de mecanismos legales y judiciales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación o procesos penales con irregularidades. La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo especialmente crítica ya que, según el informe, en casi todos los países se registraron ataques, hostigamientos y asesinatos contra activistas.