Bolsonaro está "estable" en cuidados intensivos y sin previsión de alta

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso por golpismo, está "consciente" y "estable" en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia, donde está bajo tratamiento por una bronconeumonía bilateral y sin previsión de alta.

El exmandatario tuvo que ser transferido este viernes desde prisión al hospital DF Star de Brasilia con un cuadro "grave" de fiebre, escalofríos "muy intensos", episodios de vómitos y dificultades para respirar, según explicó el equipo médico en una rueda de prensa.

El líder ultraderechista de 70 años se sometió "rápidamente" a una batería de exámenes que constataron una bronconeumonía causada por una bacteria que se instaló en los dos pulmones, con mayor afectación en el izquierdo.

A partir de ahí, fue transferido a la UCI, donde se le empezaron a aplicar dos antibióticos "bien potentes" en vena.

"Va a permanecer en la UCI. No tiene plazo para salir, estará el tiempo necesario para restablecer sus pulmones, pero aún sin previsión de salir", afirmó Leandro Echenique, uno de los médicos del expresidente.

Añadió que "no hubo necesidad de intubarlo" y que ahora está "consciente" y "consiguiendo hablar mejor", pero "aún lejos de tener un cuadro controlado".

Bolsonaro cumple desde noviembre pasado una condena de 27 años de cárcel por "liderar" una trama golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 ante el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, según la sentencia dictada por la Corte Suprema.

Durante su reclusión, primero en una comisaría y después en un centro penitenciario, el capitán retirado del Ejército ha tenido que ser trasladado al hospital algunas veces por diversos problemas de salud, como crisis de hipo, vómitos y mareos.

En este sentido, Echenique apuntó que desde abril del año pasado Bolsonaro ha pisado el hospital en seis ocasiones, lo que demuestra que "el número de complicaciones está aumentando".

Por su parte, el médico Claudio Birolini alertó que este tipo de neumonías por aspiración, causadas en el caso de Bolsonaro por sus recurrentes problemas de reflujo, "realmente ponen en riesgo la vida del paciente".

Brasil Caiado, el tercer médico presente en la rueda prensa, dijo que esta vez les ha sorprendido la velocidad con la que se instaló la infección en ambos pulmones e insinuó que su situación médica mejoraría si estuviera en prisión domiciliaria en vez de permanecer en la cárcel.

La familia del ex jefe de Estado (2019-2022) ha pedido en repetidas ocasiones que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios", pero hasta la fecha la Corte Suprema se ha mostrado inflexible y ha defendido que continúe en régimen cerrado bajo cuidados.

El equipo médico adelantó que la recuperación de Bolsonaro, por su edad y sus dolencias crónicas, será "lenta" y sin plazos concretos.