Bonos de Netflix y Warner Bros. comprados por Donald Trump por 100 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró alrededor de 100 millones de dólares en bonos municipales y corporativos desde mediados de noviembre hasta fines de diciembre, según mostraron sus últimas revelaciones, incluidos hasta 2 millones de dólares en Netflix y Warner Bros Discovery, abre una nueva pestaña de bonos solo unas semanas después de que las compañías anunciaran su fusión.

Las declaraciones financieras publicadas el jueves y el viernes mostraron que la mayoría de las compras de Trump fueron bonos municipales de ciudades, distritos escolares locales, empresas de servicios públicos y hospitales. Pero también compró bonos de empresas como Boeing, Occidental Petroleum y General Motors.

Como muchas personas adineradas, Trump compra bonos regularmente como parte de su cartera de inversiones. Anteriormente reveló compras de bonos por al menos 82 millones de dólares entre finales de agosto y principios de octubre.

En diciembre, Trump se reunió con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en la Casa Blanca para hablar sobre el acuerdo con Warner Bros. Discovery. El mes pasado, en una entrevista con la prensa en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors en Washington, D.C., Trump afirmó que el acuerdo de Netflix para adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. requerirá una revisión, y añadió: «Participaré en esa decisión». También señaló que la cuota de mercado de una fusión de Netflix con Warner Bros. y HBO Max «podría ser un problema».