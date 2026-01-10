“Cita con Petro será fenomenal”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo es viernes que su futura reunión en la Casa Blanca con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, saldrá “fenomenal".

El comentario del mandatario surgió cuando caminaba rumbo al helicóptero presidencial en su ruta hacia Florida, donde pasará el fin de semana, cuando un periodista le preguntó que pasaría si su encuentro con el líder colombiano saliera mal. Trump está optimista sobre su encuentro con Petro en la Casa Blanca a principios de febrero y agregó que la llamada telefónica que sostuvieron esta semana fue “realmente buena". Trump dijo que en el pasado Petro ha sido “muy hostil” con él y con Estados Unidos pero que está dispuesto a reconciliarse, como asegura que ha hecho en ocasiones anteriores con otros personajes.

La reunión prevista para febrero entre ambos mandatarios enmarca un giro en la relación entre ambas naciones que ha transcurrido entre tensión.