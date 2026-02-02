Hombre muere apuñalado durante riña en La Vega

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes durante una riña motivada por presuntas viejas rencillas personales, ocurrida en un establecimiento de comida rápida de la ciudad de La Vega.

El fallecido fue identificado como Carlos Manuel Román, alias “Mario”. Por el hecho, las autoridades señalan como presuntos responsables a Juan Pablo Capellán, conocido como “Coki”, así como a otros dos hombres apodados “Garra” y “Caco”, estos últimos actualmente prófugos, por lo que se mantiene activa su localización y captura.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes policiales acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre el conflicto, encontrando a la víctima con múltiples heridas de arma blanca, las cuales le provocaron la muerte. En el lugar fue arrestado Juan Pablo Capellán (“Coki”).

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias del suceso.