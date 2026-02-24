¡Impactante! Mujer desapareció en el 2001 y es hallada viva en una casa, 24 años después

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham, en Carolina del Norte, ha localizado a Michele Hundley Smith, una mujer que llevaba 24 años desaparecida.

Las autoridades confirmaron el pasado 20 de febrero que está “sana y salva”, aunque se encuentra en un lugar que no se ha hecho público.

Durante todo este tiempo, su familia vivió con la incertidumbre, buscando respuestas y pidiendo ayuda a distintas agencias estatales y federales.

La noticia llegó el 19 de febrero, cuando los detectives recibieron nueva información y pudieron reunirse en persona con Smith, que ahora tiene 62 años.

Hasta ese momento, sus familiares no sabían qué había sido de ella. A petición de la propia Michele, su ubicación actual se mantendrá en secreto, decisión que también fue comunicada a la familia.

La desaparición se remonta al 9 de diciembre de 2001.

Entonces tenía 38 años y fue vista por última vez al salir de su casa en Eden, Carolina del Norte, para hacer compras navideñas en un K-Mart de Martinsville, Virginia, a unos 27 kilómetros.

Su esposo denunció su desaparición el 31 de diciembre. Desde ese momento, al no encontrarse pistas claras, se puso en marcha una investigación a gran escala.

En la búsqueda participaron la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte, la Administración para el Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones, además de agencias de Virginia. La familia también jugó un papel clave, recurriendo a los medios de comunicación y a las redes sociales para mantener vivo el caso. En 2018, su hija Amanda creó una página de Facebook para recopilar información y posibles testimonios.

Tras conocerse que Michele está viva, las reacciones han sido intensas. Su prima, Barbara Byrd, confesó que siente una enorme emoción, pero también muchas preguntas sobre lo que ocurrió en diciembre de 2001 y qué la llevó a marcharse.

Amanda, por su parte, expresó sentimientos encontrados: alegría, enfado y dolor al mismo tiempo. También se preguntó si será posible reconstruir la relación con su madre después de tantos años de ausencia.

A pesar del hallazgo, aún quedan muchas incógnitas. Tanto la familia como las autoridades esperan entender qué pasó realmente y por qué desapareció durante tanto tiempo.

Mientras tanto, sus seres queridos han dicho que respetan su decisión de mantener su paradero en privado. Para ellos, lo más importante en este momento es saber que está viva.