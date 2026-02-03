Delcy trata plan de Trump con la enviada de EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, se reunieron ayer, lunes, en Caracas para abodar el plan de tres fases que planteó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la nación caribeña que consiste en la estabilización, recuperación y una “transición democrática".

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela- estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, señaló Dogu, de acuerdo a un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas en X.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló que el encuentro se dio en el marco “de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica”, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado entre las funcionarias.

Tras este encuentro, el Gobierno venezolano anunció la designación del excanciller Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

El pasado 9 de enero, Rubio dijo que Washington estableció tres fases para la transición en Venezuela luego de la captura del presidente Nicolás Maduro.

En ese momento explicó que la primera fase sería la estabilización de Venezuela bajo el Gobierno encargado de Rodríguez, una segunda de recuperación y “la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente" y no, sostuvo, a los adversarios de EE.UU.