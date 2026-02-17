EEUU apunta a las misiones médicas que Cuba envía AL

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana.- EFE

La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo- una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de EE.UU. de que no colaboren en prácticas que tacha de “trabajo forzado".

La maniobra EEUU tiene consecuencias económicas drásticas, porque la exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, con el turismo y las remesas, todas ellas afectadas por la presión de Washington.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600,000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

De un lado, los países anfitriones acceden a personal sanitario cualificado y pueden mejorar de forma rápida y eficiente los sistemas de salud de sus países. Además, los médicos desplazados obtienen un salario en dólares mejor que el que perciben en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

Por otro, de acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85 % del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado. Por eso, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó este sistema de “esquemas de trabajo forzado”, con “prácticas laborales abusivas y coercitivas"; algo que el Gobierno cubano rechaza. En consecuencia, Rubio -partidario de la mano dura con el Gobierno cubano desde el inicio de su carrera- anunció que revocaría las visas de los funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en la contratación de personal cubano.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6,000 y los 8,000 millones de dólares (5,150 y 6,975 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior. Las nuevas sanciones de EE.UU. contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en Latinoamérica y, especialmente, el Caribe.

Trump Negocia con Cuba.-

Trump dijo ayer que su secretario de Estado, Marco Rubio, está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, pero consideró “no necesaria” una operación militar en el país similar a la de Venezuela.