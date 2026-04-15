EEUU mantiene bloqueo Ormuz; Irán iría a diálogo

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Miami (EE.UU.).- EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó ayer, martes, de que ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes en el estrecho Ormuz durante las primeras 24 horas de la operación. Detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10,000 efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región para impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.

Más de 10,000 marineros, infantes de marina y efectivos de la Fuerza Aérea, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión, destinada a ejecutar el bloqueo marítimo en el marco de la operación en curso en aguas del golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Las autoridades indicaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.

Trump: Pronto habrá diálogo.-

Por otro lado, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días. En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dijo Trump, quien agregó- “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".

El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.

China critica.-

En tanto, China calificó este martes de “peligroso e irresponsable” el bloqueo anunciado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y advirtió de que la medida puede agravar la tensión y poner en riesgo el alto el fuego, en un momento de creciente incertidumbre sobre la seguridad de la navegación en esa vía estratégica.