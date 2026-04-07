Donald Trump amenaza medios por publicaciones sobre el rescate

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Washington. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer, lunes, con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su Gobierno está “buscando” al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán “a la cárcel". “Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice”, dijo Trump y acusó a los funcionarios que filtraron la información de haber complicado el operativo.

El viernes por la tarde varios medios de comunicación, incluyendo el diario 'The Washington Post' y el portal Axios, informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate.

Las declaraciones de ayer no constituyen la primera vez que el mandatario o su Gobierno amenaza con consecuencias legales a medios por publicar datos filtrados por funcionarios.

En enero, el FBI allanó la casa de una periodista de 'The Washington Post' y confiscó sus dispositivos electrónicos, como parte de una investigación por filtraciones relacionada con un contratista del Gobierno acusado de manejar de forma indebida material clasificado. Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intensificado ataques medios.