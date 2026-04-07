La Luna eclipsa al Sol: la impactante imagen captada por Artemis II

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La misión Artemis II continúa capturando imágenes poco comunes durante su recorrido y, en esta ocasión, registró cómo la Luna eclipsa al Sol desde la órbita lunar, "una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado", según la NASA.

La NASA publicó este martes la fotografía tomada el 6 de abril de 2026, en la que se observa la totalidad del fenómeno desde el espacio profundo, más allá de la Tierra.

En la imagen, la Luna se interpone frente al Sol, dejando ver un halo de luz brillante a su alrededor, mientras al fondo se distinguen estrellas en la oscuridad del espacio.

Sobre la misión

De acuerdo con la NASA, cuatro astronautas viajan a bordo de la nave Orion alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar el funcionamiento de sus sistemas en el espacio profundo.

La tripulación está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El equipo despegó el 1 de abril a las 6:35 de la tarde (hora del este de Estados Unidos) desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La misión Artemis II contempla un viaje de aproximadamente 10 días, que incluye el lanzamiento, un sobrevuelo alrededor de la Luna y un amerizaje en el océano frente a la costa de San Diego.